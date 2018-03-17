16 марта журнал Us Weekly со ссылкой на инсайдеров написал о расставании Алессандры Амбросио и Джейми Мазура. «Они пытались избежать расставания, но ничего не вышло», — цитирует издание неназванный источник.
В Инстаграме модели действительно уже давно не появлялось новых совместных снимков с возлюбленным, однако никто и подумать не мог, что пара находятся на грани разрыва.
Амбросио и Мазура были помолвлены в течение 10 лет, однако так и не решились пожениться. Пара воспитывает двоих общих детей: 9-летнюю дочь Аню и 5-летнего сына Ноа. Ни Амбросио, ни Мазур пока официально не подтвердили расставание, что дает надежду их поклонникам, что печальные новости — лишь домыслы недоброжелателей.
Инсайдеры: Алессандра Амбросио рассталась с женихом после 10 лет помолвки
16 марта журнал Us Weekly со ссылкой на инсайдеров написал о расставании Алессандры Амбросио и Джейми Мазура. «Они пытались избежать расставания, но ничего не вышло», — цитирует издание неназванный источник.
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