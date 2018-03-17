На днях в западных СМИ появилась печальная новость: Алессандра Амбросио рассталась со своим возлюбленным Джейми Мазуром. Пару не спасли ни долгие годы отношений, ни наличие двоих общих детей.

16 марта журнал Us Weekly со ссылкой на инсайдеров написал о расставании Алессандры Амбросио и Джейми Мазура. «Они пытались избежать расставания, но ничего не вышло», — цитирует издание неназванный источник.



В Инстаграме модели действительно уже давно не появлялось новых совместных снимков с возлюбленным, однако никто и подумать не мог, что пара находятся на грани разрыва.



Амбросио и Мазура были помолвлены в течение 10 лет, однако так и не решились пожениться. Пара воспитывает двоих общих детей: 9-летнюю дочь Аню и 5-летнего сына Ноа. Ни Амбросио, ни Мазур пока официально не подтвердили расставание, что дает надежду их поклонникам, что печальные новости — лишь домыслы недоброжелателей.