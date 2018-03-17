В прошлом году Татьяна Навка и Дмитрий Песков отметили двухлетнюю годовщину свадьбы. О своих отношениях знаменитая фигуристка и пресс-секретарь президента России стараются не рассказывать публично. Исключение Навка сделала для программы «Секрет на миллион».

17 марта в эфир вышел выпуск программы «Секрет на миллион» с участием Татьяны Навки. Спортсменка рассказала Лере Кудрявцевой о том, как делала первые шаги в фигурном катании, поделилась подробностями о своей жизни в США, с гордостью поведала об успехах дочерей и впервые заговорила о начале отношений со вторым мужем Дмитрием Песковым.

Татьяна призналась, что с будущим супругом она познакомилась на дне рождения общего друга. Дмитрий сразу начал ухаживать за олимпийской чемпионкой, однако долгое время не мог добиться ответных чувств.

«Сначала было приятно, конечно, что такой человек обратил внимание, но он совершенно не нравился мне внешне. На тот момент я, глупая девочка, думала, что он — не мой типаж. Это однозначно не любовь с первого взгляда», — рассказала Навка.



Песков долго добивался новой встречи с фигуристкой и смог завоевать ее любовь вниманием и интеллигентностью. «Я очень долгое время сторонилась, но потом вдруг что-то щелкнуло», — вспомнила олимпийская чемпионка.



Татьяна призналась, что сейчас абсолютно счастлива в браке и даже подумывает о третьем ребенке. Она надеется, что еще сможет родить супругу сына.