17 марта в эфир вышел выпуск программы «Секрет на миллион» с участием Татьяны Навки. Спортсменка рассказала Лере Кудрявцевой о том, как делала первые шаги в фигурном катании, поделилась подробностями о своей жизни в США, с гордостью поведала об успехах дочерей и впервые заговорила о начале отношений со вторым мужем Дмитрием Песковым.
«Сначала было приятно, конечно, что такой человек обратил внимание, но он совершенно не нравился мне внешне. На тот момент я, глупая девочка, думала, что он — не мой типаж. Это однозначно не любовь с первого взгляда», — рассказала Навка.
Песков долго добивался новой встречи с фигуристкой и смог завоевать ее любовь вниманием и интеллигентностью. «Я очень долгое время сторонилась, но потом вдруг что-то щелкнуло», — вспомнила олимпийская чемпионка.
Татьяна призналась, что сейчас абсолютно счастлива в браке и даже подумывает о третьем ребенке. Она надеется, что еще сможет родить супругу сына.
Ничего себе, долго ухаживал, будучи женатым?
Он хотел повстречаться и все....а жена его взяла ,да и подала на развод...молодец))))
Навка не позорилась бы, ввел в мужика от троих детей и филосовствует, пытаясь себя обелить. Очень неприятная особа она.
мда, такой публичный человек , причем женатый, долго ухаживал, прекрасно! и ясно ,что у нее щелкнуло: время идет, нужен обеспеченный мужчина
мда, такой публичный человек , причем женатый, долго ухаживал, прекрасно! и ясно ,что у нее щелкнуло: время идет, нужен обеспеченный мужчина
какая некрасивая носатая баба.
мда, такой публичный человек , причем женатый, долго ухаживал, прекрасно! и ясно ,что у нее щелкнуло: время идет, нужен обеспеченный мужчина
А вопросы,конечно, подобраны! Ни одного вопроса про романы ее, в том числе с Башаровым! Была бы она не жена Пескова, то Лера уже давно бы спросила про это.
мда, такой публичный человек , причем женатый, долго ухаживал, прекрасно! и ясно ,что у нее щелкнуло: время идет, нужен обеспеченный мужчина
+Небось посла его и залетела специально,это жизненно,но рассказывать про женатого мужика кот.ухаживал (тупо трахнуть не против) просто курам на смех.