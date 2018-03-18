Недавно королева отправила в Тайный совет Великобритании официальное письмо, в котором дала согласие на свадьбу своего внука принца Гарри и Меган Маркл. Совпадение или нет, но буквально через несколько дней, 16 марта, хакерский сайт Celeb Jihad опубликовал порцию откровенных фотографий и видео экс-актрисы.
На них Маркл позирует топлес во время отдыха с подругами. Хакеры не назвали точную дату съемок, однако пообещали опубликовать еще более провокационные материалы о Меган, если правительство Великобритании не выполнит выдвигаемые ими требованиями.
В официальном Твиттере Кенсингтонского дворца пока нет официального заявления об утечке, но злоумышленники утверждают, что официальные представители королевской семьи уже якобы опровергли подлинность материалов. Что думает о случившемся Елизавета II, неизвестно, так что остается гадать, окажет ли влияние публикация откровенных фото Маркл на ее помолвку с принцем.
В Сеть попали фотографии Меган Маркл топлес
Недавно королева отправила в Тайный совет Великобритании официальное письмо, в котором дала согласие на свадьбу своего внука принца Гарри и Меган Маркл. Совпадение или нет, но буквально через несколько дней, 16 марта, хакерский сайт Celeb Jihad опубликовал порцию откровенных фотографий и видео экс-актрисы.
Реклама
-
- Ребенка рвет, помогите советом (0)
- Подруга (0)
- Сильный токсикоз (0)
- Тон лица, кожа (0)
- Оцените имена (1)
- Уйти в IT (3)
- Часто испытываю чувство ненависти (5)
- Кровь при овуляции (0)
- вынуждают увольняться, любовница директора (10)
- Мне отдают котика. (12)
- Право первого тоста (2)
- Вы считаете себя старой? (2)
- Равнодушие мужа или измена, а я беременна. (4)
- С какими людьми не хотят дружить? (5)
- кого бы вы выбрали с целью создания семьи (11)
- Бывшие чайлдфри давно родили себе по ребеночку! (13)
- Мне не хватает внимания от моего мужчины (5)
- почему от мужа такой бардак (7)
- Стала комплексовать из-за парней (1)
- И снова про надоедливых родственников (10)
- Умер Майкл Джексон (7689)
- Мишель Серова-я в шоке (306)
- Самые гениальные песни Аллы Пугачевой! (246)
- Как вы относитесь к Анастасии Волочковой?? Видела ее недавно на улице..... (185)
- Ирина Аллегрова - как она вам? (105)
- Алина Кабаева не попала в топ-50 самых красивых женщин-политиков !!!!!! (84)
- Есть кто из Одессы- расскажите про жену Витаса (89)
- Развод (72)
- Водолеи и Скорпионы))) (51)
- Майкл Джексон умер до того как мы узнали о его предстоящих концертах (48)
- Леди Гага (28)
- помогите найти фильм (17)
- Помогите вспомнить сериал по описанию (5)
- Бабы дуры (0)
- про Настю "Рыбку" и её любовника (12)
- новости (0)
- Красивая длинноногая девушка (0)
- Все бабы дуры нахрена вы тут обсуждаете (0)
- Реальний заробіток (0)
- Кек (0)
-
- В Сеть попали фотографии Меган Маркл топлес (4)
- «Это не была любовь с первого взгляда»: Татьяна Навка рассказала о начале отношений с Дмитрием Песковым (14)
- Инсайдеры: Алессандра Амбросио рассталась с женихом после 10 лет помолвки (21)
- «То, что она эскортила — это неопровержимый факт»: бывший возлюбленный супруги Мота высказался о ее прошлом (411)
- Экс-солистка «Ленинграда» поделилась самым ужасным воспоминанием о работе со Шнуровым (22)
- Татьяна Догилева до сих пор не может простить Олега Меньшикова (30)
- За оскорбления со стороны Мота Бузова решила отыграться на его жене (578)
- Экс-невеста Табакова беременна от продюсера (23)
- «Никто не позвонил»: Ольга Бузова недовольна поведением «псевдоухажеров» (106)
- «Я буду любить тебя»: Марина Зудина трогательно простилась с Олегом Табаковым (342)
- Симуляция секса от голого Тарзана шокировала общественность: «Как Королева это позволяет?» (143)
- В Москве попрощались с Олегом Табаковым (151)
- 43-летняя Яна Рудковская заявила, что планирует снова стать матерью (29)
- Дочь Веры Глаголевой показала уникальное фото актрисы (0)
- Представительница Ксении Собчак высказалась по поводу ее второй беременности (16)
- Егор Крид рассказал, как однажды чуть не подрался с мужем Нюши (15)
- Алиса Аршавина признала свою вину перед «Аэрофлотом» и оплатила издержки (23)
- Женское оружие: Жириновский довел Собчак до слез на дебатах (104)
- Оксана Лаврентьева выходит замуж (45)
- СМИ назвали размер наследства, которое оставил Олег Табаков (124)
- За оскорбления со стороны Мота Бузова решила отыграться на его жене (578)
- «То, что она эскортила — это неопровержимый факт»: бывший возлюбленный супруги Мота высказался о ее прошлом (411)
- «Я буду любить тебя»: Марина Зудина трогательно простилась с Олегом Табаковым (342)
- Интернет-пользователи подозревают, что Дмитрий Тарасов перестал платить алименты на дочь (242)
- Павел Табаков опубликовал памятный снимок с отцом и попросил не тревожить семью (159)
- В Москве попрощались с Олегом Табаковым (151)
- Симуляция секса от голого Тарзана шокировала общественность: «Как Королева это позволяет?» (143)
- СМИ назвали размер наследства, которое оставил Олег Табаков (124)
- «Никто не позвонил»: Ольга Бузова недовольна поведением «псевдоухажеров» (106)
- Женское оружие: Жириновский довел Собчак до слез на дебатах (104)
- Екатерина Андреева вернулась в центральный эфир Первого канала из-за скандала (99)
- Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней «со стержнем» (76)
- Западные СМИ: Дженнифер Энистон и Брэд Питт втайне ото всех проводят время вместе (70)
- Джиджи Хадид рассталась с Зейном Маликом (54)
- «Он хочет венчаться»: Ирина Лобачева раскрыла подробности тайной свадьбы с 29-летним фигуристом (53)
- Дарья Мороз и Константин Богомолов высказались о своем разводе (51)
- Венсан Кассель прилетел в Москву на романтический уикэнд с молодой возлюбленной (49)
- Регина Тодоренко откровенно рассказала о своем возлюбленном-артисте (48)
- Оксана Лаврентьева выходит замуж (45)
- «Устал от женщин»: Дима Билан откровенно рассказал о личной жизни (42)
Да, да, да, верю, верю, что фото оказались в сети так же случайно, как и знакомство с Гарри.
Да там и показывать нечего. Она что красоткой считается? Мышь какая-то
Что за привычка постоянно подсматривать за людьми и выкладывать их фото в Интернет? Какое-то болезненное любопытство. Как почитаешь, так волосы дыбом становятся. Это же какое счастье увидеть молодую девушку голой и понять, что ты такая же, как и она. У нас по-моему все больше и больше развивается психоз на тему: "я не хуже, чем какая-то там знаменитость. И сиси у меня такие же, а может и лучше и попа у меня такая же" Капец!!!
Меган сиська Маркл!