Не успела королева Елизавета II одобрить брак принца Гарри и Меган Маркл, как случилось событие, способное серьезно повлиять на репутацию будущей монаршей особы. На днях хакеры опубликовали фото- и видеоматериалы, на которых экс-актриса запечатлена обнаженной.

1 2 3 ... 10 В Сеть попали провокационные фотографии Меган Маркл

Недавно королева отправила в Тайный совет Великобритании официальное письмо, в котором дала согласие на свадьбу своего внука принца Гарри и Меган Маркл. Совпадение или нет, но буквально через несколько дней, 16 марта, хакерский сайт Celeb Jihad опубликовал порцию откровенных фотографий и видео экс-актрисы.



На них Маркл позирует топлес во время отдыха с подругами. Хакеры не назвали точную дату съемок, однако пообещали опубликовать еще более провокационные материалы о Меган, если правительство Великобритании не выполнит выдвигаемые ими требованиями.



В официальном Твиттере Кенсингтонского дворца пока нет официального заявления об утечке, но злоумышленники утверждают, что официальные представители королевской семьи уже якобы опровергли подлинность материалов. Что думает о случившемся Елизавета II, неизвестно, так что остается гадать, окажет ли влияние публикация откровенных фото Маркл на ее помолвку с принцем.