Последний выпуск программы «Сегодня вечером» был посвящен Олегу Табакову. Известные российские актеры и друзья мэтра с теплотой вспомнили о том, каким он был при жизни.
«Пять лет назад случился удар судьбы — Олег Павлович заболел. Сейчас об этом уже можно говорить, потому что есть странные истории, слухи. У него диагностировали сложное онкологическое заболевание. Он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Болезнь отступила. И отступила она, я могу сказать, только благодаря поддержке Марины. Она сделала все для него, и он за эти пять лет ни разу не потерял самообладание», — прокомментировала Пузырева.
Юлия подчеркнула, что Зудина делала все, чтобы Олег Павлович получал качественное и своевременное лечение. Напомним, при жизни Табакова не сообщалось о том, что актер борется с раком. Официальная причина его смерти — сердечный приступ.
вот я что-то не понимаю.Людям все равно,чем болел и от чего умер Олег Павлович.Вне своего заболевая он останется в нашей памяти своими работами и учениками.Началиисо стоматологических проблем,воспаления легких,операции,а теперь оказывается рак.Зачем такая круговая оборона во ВРАНЬЕ?!
Что за дурацкая привычка юлить и прятаться? Во всем мире публичные люди открыто говорят о своём онкологическом заболевании и море любви и поддержки зрителей помогает бороться с этим ужасным, но не неизлечимым заболеванием.
вот я что-то не понимаю.Людям все равно,чем болел и от чего умер Олег Павлович.Вне своего заболевая он останется в нашей памяти своими работами и учениками.Началиисо стоматологических проблем,воспаления легких,операции,а теперь оказывается рак.Зачем такая круговая оборона во ВРАНЬЕ?!