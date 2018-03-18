Олега Табакова не стало 12 марта, однако новости, связанные с его смертью, появляются в СМИ до сих пор. 17 марта друзья мэтра заговорили о том, как он боролся с тяжелым и смертельным заболеванием.

1 2 3 ... 10 Юлия Пузырева пришла на программу «Сегодня вечером» по просьбе Марины Зудиной

Последний выпуск программы «Сегодня вечером» был посвящен Олегу Табакову. Известные российские актеры и друзья мэтра с теплотой вспомнили о том, каким он был при жизни.

«Пять лет назад случился удар судьбы — Олег Павлович заболел. Сейчас об этом уже можно говорить, потому что есть странные истории, слухи. У него диагностировали сложное онкологическое заболевание. Он не смирился с этим и не впал в отчаяние. Болезнь отступила. И отступила она, я могу сказать, только благодаря поддержке Марины. Она сделала все для него, и он за эти пять лет ни разу не потерял самообладание», — прокомментировала Пузырева.



Юлия подчеркнула, что Зудина делала все, чтобы Олег Павлович получал качественное и своевременное лечение. Напомним, при жизни Табакова не сообщалось о том, что актер борется с раком. Официальная причина его смерти — сердечный приступ.