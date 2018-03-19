18 марта 35-летний Борис Корчевников, как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса, отправился на выборы президента Российской Федерации. Снимком с избирательного участка телеведущий поделился в своем Инстаграме.

1 2 3 ... 12 Новое фото Бориса Корчевникова заставило волноваться его поклонников

Несколько лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению опухоли. В 2015 году телеведущий признался, что новообразование было доброкачественным, но задевало слуховой нерв. С тех пор поклонники пристально наблюдают за здоровьем Бориса. Однако новый его снимок не на шутку перепугал интернет-пользователей.



«Время к обеду, явка хорошая уже, но на странице моего подъезда — моя подпись была первой», — сообщил Корчевников в микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).

Однако фолловеры стали обсуждать не выборы в президенты Российской Федерации, а внешний вид Бориса.

«Он серьезно болен по этому такой усталый вид», «Вид у вас, Борис, какой то не здоровый», «Проблемы с почками?», «Борис, что то неважно выглядите», «Борис, что с тобой? Приболел? Выздоравливай,давай! Не болей», «Борис, плохо выглядите», — написали взволнованные интернет-пользователи. Некоторые из поклонников телеведущего предположили, что он попросту не выспался.