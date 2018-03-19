По данным ЦИК, которая успела обработать уже 99,84 % голосов, Владимир Путин побеждает с рекордными показателями 76,66%. Следующий за ним Павел Грудинин набрал 11,80%, Владимир Жириновский — 5,66%. Остальные кандидаты, участвовавшие в выборах президента Российской Федерации на данный момент не смогли одолеть планку в два процента. За Ксению Собчак проголосовали 1,67% россиян, за Григория Явлинского — 1,04%, за Бориса Титова — 0,76%, за Максима Сурайкина — 0,68%, а за Сергея Бабурина — 0,65%.
Телеграммы президенту Российской Федерации уже прислали руководители Китая, Сербии, Венесэулы, Белоруссии, Кубы, Казахстана и некоторых других стран бывшего СНГ. Президент США Дональд Трамп не только не поздравил Владимира Владимировича, но даже не отреагировал на результаты выборов в своем Твиттере. Молчат пока и главы Франции и Германии. Петр Порошенко вместо поздравлений заявил, что выборы в Крыму и Севастополе проходили незаконно.
Ждут указаний с фашингтона.