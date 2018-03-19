18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. На данный момент ни у кого нет сомнений, что в результате голосования будет переизбран 65-летний Владимир Путин. Лидеры многих стран уже успели высказать свое мнение по поводу его победы.

1 2 3 ... 14 Владимир Путин одержал победу на президентских выборах

По данным ЦИК, которая успела обработать уже 99,84 % голосов, Владимир Путин побеждает с рекордными показателями 76,66%. Следующий за ним Павел Грудинин набрал 11,80%, Владимир Жириновский — 5,66%. Остальные кандидаты, участвовавшие в выборах президента Российской Федерации на данный момент не смогли одолеть планку в два процента. За Ксению Собчак проголосовали 1,67% россиян, за Григория Явлинского — 1,04%, за Бориса Титова — 0,76%, за Максима Сурайкина — 0,68%, а за Сергея Бабурина — 0,65%.



Сейчас зарубежные СМИ активно обсуждают триумфальную победу Владимира Путина. Однако далеко не все западные лидеры спешат его поздравить.

Телеграммы президенту Российской Федерации уже прислали руководители Китая, Сербии, Венесэулы, Белоруссии, Кубы, Казахстана и некоторых других стран бывшего СНГ. Президент США Дональд Трамп не только не поздравил Владимира Владимировича, но даже не отреагировал на результаты выборов в своем Твиттере. Молчат пока и главы Франции и Германии. Петр Порошенко вместо поздравлений заявил, что выборы в Крыму и Севастополе проходили незаконно.