18 марта Дмитрий Тарасов отпраздновал 31-летие в кругу самых близких людей. На ролике с торжества поклонники футболиста рассмотрели немаленький живот его 23-летней супруги Анастасии.

1 2 3 ... 13 Анастасия Тарасова давно не публикует новых кадров

Вскоре после свадьбы Дмитрия и Анастасии Тарасовых в прессе появились слухи о том, что жена футболиста ждет ребенка. Супруги по сей день отказываются комментировать домыслы журналистов, но интернет-пользователи заметили, что экс-модель не публикует в микроблоге новых кадров. На самом свежем снимке с Анастасией в Инстаграме Дмитрия ее фигура скрыта под объемной туникой, что лишь подогревает интерес фолловеров.



На днях в Сети все же появился новый ролик с Тарасовой. Он был сделан на дне рождения ее мужа.

К слову, в этот раз Дмитрий обошелся без шикарного торжества, какое устраивал в честь юбилея. В микроблоге спортсмен даже не выкладывал снимков с праздника. Правда, некоторые интернет-пользователи считают, что это связано с интересным положением его супруги.



Зато Тарасова показалась на одном из роликов, которые опубликовала подруга футболиста. В кадре Анастасия стоит в профиль, что позволяет отчетливо разглядеть ее изменившуюся фигуру. Интернет-пользователи, которые и раньше не сомневались в беременности Тарасовой, теперь окончательно убедились и принялись поздравлять Дмитрия и его жену с грядущим пополнением в семье.