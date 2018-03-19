Вскоре после свадьбы Дмитрия и Анастасии Тарасовых в прессе появились слухи о том, что жена футболиста ждет ребенка. Супруги по сей день отказываются комментировать домыслы журналистов, но интернет-пользователи заметили, что экс-модель не публикует в микроблоге новых кадров. На самом свежем снимке с Анастасией в Инстаграме Дмитрия ее фигура скрыта под объемной туникой, что лишь подогревает интерес фолловеров.
К слову, в этот раз Дмитрий обошелся без шикарного торжества, какое устраивал в честь юбилея. В микроблоге спортсмен даже не выкладывал снимков с праздника. Правда, некоторые интернет-пользователи считают, что это связано с интересным положением его супруги.
Зато Тарасова показалась на одном из роликов, которые опубликовала подруга футболиста. В кадре Анастасия стоит в профиль, что позволяет отчетливо разглядеть ее изменившуюся фигуру. Интернет-пользователи, которые и раньше не сомневались в беременности Тарасовой, теперь окончательно убедились и принялись поздравлять Дмитрия и его жену с грядущим пополнением в семье.
Ждём ответа от Ольги
Ждем Олиной истерии.
Какой Тарасов высокий, оказывается. Здорово.
Счастья семье!Будьте счастливы! Назло некоторым...
И что....
А зачем Ольгу сюда приплетать. Без нее не получится пропиарится за счет беременности.
А зачем Ольгу сюда приплетать. Без нее не получится пропиарится за счет беременности.
Всем надеть защитные костюмы, дом 2 в теме)
А зачем Ольгу сюда приплетать. Без нее не получится пропиарится за счет беременности.
да это сама она пропиарилась нехило за счёт развода и тем самым давя на жалость создала армию малолеток страдающих от неразделённой любви и орущие,что все мужики вай фай)))