18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. К исполнению гражданского долга со всей ответственностью подошли и многие отечественные селебрити. На одном из избирательных участков в центре Москвы была замечена российская спортсменка и экс-депутат Госдумы, 34-летняя Алина Кабаева. Чемпионка по художественной гимнастике прибыла на участок в одиночестве и даже успела пообщаться с журналистами.
В беседе с корреспондентом издания «Известия» Алина Кабаева намекнула, что отдала свой голос за Владимира Путина.
Кабаева объяснила, почему поддержала именно Путина. По словам спортсменки, благодаря активному содействию нынешнего российского лидера значительно улучшились условия для спортсменов. «Я очень хорошо помню, в конце 1990-х — начале 2000-х годов в каких ужасных условиях мы тренировались, нас выгоняли из зала, а чемпионат России по конькобежному спорту проводился в Германии. Сейчас в нашей стране проводятся не только чемпионаты России, но и чемпионаты мира, Олимпийские игры, прекрасные условия у спортсменов, прекрасные результаты», — сообщила общественный деятель.
Отметим, что большинство избирателей проголосовало за 65-летнего Владимира Путина. Политик с большим отрывом обошел своих конкурентов и будет вновь переизбран на пост президента.