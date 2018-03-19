18 марта неравнодушные к судьбе страны россияне приняли участие в президентских выборах. Столь значимое мероприятие не смогла пропустить и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Во время беседы с прессой Кабаева поведала о том, за кого отдала свой голос.

18 марта состоялись выборы президента Российской Федерации. К исполнению гражданского долга со всей ответственностью подошли и многие отечественные селебрити. На одном из избирательных участков в центре Москвы была замечена российская спортсменка и экс-депутат Госдумы, 34-летняя Алина Кабаева. Чемпионка по художественной гимнастике прибыла на участок в одиночестве и даже успела пообщаться с журналистами.



В беседе с корреспондентом издания «Известия» Алина Кабаева намекнула, что отдала свой голос за Владимира Путина.

«Я была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», и мы все прекрасно знаем, какого кандидата партия поддерживает. Вот за этого кандидата я голосовала», — поделилась знаменитость.

Кабаева объяснила, почему поддержала именно Путина. По словам спортсменки, благодаря активному содействию нынешнего российского лидера значительно улучшились условия для спортсменов. «Я очень хорошо помню, в конце 1990-х — начале 2000-х годов в каких ужасных условиях мы тренировались, нас выгоняли из зала, а чемпионат России по конькобежному спорту проводился в Германии. Сейчас в нашей стране проводятся не только чемпионаты России, но и чемпионаты мира, Олимпийские игры, прекрасные условия у спортсменов, прекрасные результаты», — сообщила общественный деятель.



Отметим, что большинство избирателей проголосовало за 65-летнего Владимира Путина. Политик с большим отрывом обошел своих конкурентов и будет вновь переизбран на пост президента.