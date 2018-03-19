В 2000 году зажигательная песня «Ту-лу-ла» звучала повсюду, но в конце нулевых все уже забыли о ее исполнительнице Юлии Чичериной. Мы решили узнать, чем сейчас занимается 39-летняя звезда прошлого десятилетия.

1 2 3 ... 13 На днях Юлия Чичерина опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию с избирательного участка

В нулевых певица Юлия Чичерина была на вершине всех музыкальных хит-парадов страны. Ее песни «Ту-лу-ла» и «Жара» звучали буквально отовсюду. Многие поклонники задаются вопросом, куда же исчезла задорная рок-звезда. На самом деле Чичерина продолжает заниматься музыкой. Правда, теперь ее творчество в основном посвящено военным конфликтам. Выступает певица не перед фанатами на стадионах, а перед солдатами в горячих точках.

Чичерина давала концерты на Донбассе и ездила с миротворческой миссией в Сирию. Певица является доверенным лицом Владимира Путина.

На днях Юлия Чичерина приняла участие в выборах президента РФ, о чем сообщила на своей странице в соцсетях. Голосовала певица в Калининграде. Отдав гражданский долг, Чичерина выступила на площади Победы.

В концерте, посвященном юбилею воссоединения Крыма с Россией, вместе с Юлией приняла участие группа морской пехоты Черные береты».



Юлия Чичерина, бесспорно, достойна уважения за свою миротворческую деятельность, но трудно не заметить, как сильно она повлияла на певицу. А вы узнали в этой похудевшей женщине с суровым взглядом ту озорную девчонку, которая из всех телевизоров страны пела про то, что «ветром в голову надуло»?



