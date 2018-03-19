В нулевых певица Юлия Чичерина была на вершине всех музыкальных хит-парадов страны. Ее песни «Ту-лу-ла» и «Жара» звучали буквально отовсюду. Многие поклонники задаются вопросом, куда же исчезла задорная рок-звезда. На самом деле Чичерина продолжает заниматься музыкой. Правда, теперь ее творчество в основном посвящено военным конфликтам. Выступает певица не перед фанатами на стадионах, а перед солдатами в горячих точках.
На днях Юлия Чичерина приняла участие в выборах президента РФ, о чем сообщила на своей странице в соцсетях. Голосовала певица в Калининграде. Отдав гражданский долг, Чичерина выступила на площади Победы.
В концерте, посвященном юбилею воссоединения Крыма с Россией, вместе с Юлией приняла участие группа морской пехоты Черные береты».
Юлия Чичерина, бесспорно, достойна уважения за свою миротворческую деятельность, но трудно не заметить, как сильно она повлияла на певицу. А вы узнали в этой похудевшей женщине с суровым взглядом ту озорную девчонку, которая из всех телевизоров страны пела про то, что «ветром в голову надуло»?
Да ладно Вам, симпатичная! И тогда и сейчас.