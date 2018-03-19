После разрыва с 29-летней Агнией Дитковските 36-летний Алексей Чадов начал скрывать свою личную жизнь от поклонников и журналистов. Однако на одной из недавних премьер актер появился в компании своей новой избранницы.

1 2 3 ... 14 Алексей Чадов пришел на премьеру «Улетного экипажа» в компании своей новой возлюбленной

В 2015-м Алексей Чадов и Агния Дитковските расстались во второй раз. Развод супруги оформили только спустя два года. Все это время актеры продолжали общаться ради сына Федора, чем подогревали слухи о возможном воссоединении. Однако не так давно в прессе появилась информация о том, что у Алексея уже есть новая возлюбленная. Как удалось выяснить журналистам, ее зовут Лейсан Галимова. Она получила высшее образование в одном из казанских ВУЗов, но сейчас работает моделью. Чадов подписан на девушку в Инстаграме, но до недавнего времени не появлялся с ней в свете.



Как выяснили журналисты портала «Экспресс-газета» , Алексей решил, что пора представить свою новую возлюбленную коллегам.

Пара вместе пришла на недавнюю премьеру сериала «Улетный экипаж», в котором актер сыграл одну из главных ролей. К сожалению, Чадов и Галимова отказались фотографироваться вместе. Журналисты сообщают, что Алексей дал своим коллегам понять, что его намерения в отношении модели самые серьезные. Поклонникам же остается ждать, когда актер представит возлюбленную в соцсетях.

