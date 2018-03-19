Бритни Спирс и Кевин Федерлайн развелись в 2007 году, однако между экс-супругами, похоже, еще остались невыясненные вопросы. На днях пресса написала о том, что американский танцор будет добиваться увеличения выплат на содержание их общих детей.

1 2 3 ... 12 Кевин Федерлайн намерен добиться увеличения суммы алиментов, которые он получает на содержание общих детей с Бритни Спирс

19 марта американский портал TMZ написал о том, что между Кевином Федерлайном и семьей Бритни Спирс вспыхнул новый конфликт. Оказалось, что экс-супруг певицы не доволен алиментами, которые он получает на содержание их общих детей.



Известно, что ежемесячно Кевину выплачивается 20 тысяч долларов на расходы 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдена, однако после успеха шоу Бритни в Лас-Вегасе он намерен добиться увеличения этой суммы.



Как удалось выяснить журналистам, отец Бритни Спирс Джеймс не желает идти на поводу у бывшего зятя. Мужчина уже подключил адвокатов, чтобы доказать, что Федерлайн на самом деле ищет способ обогатиться, а не заботится о детях. Сам Кевин пока не предоставил доказательств, на что он тратит двадцать тысяч ежемесячно и какие еще расходы не покрывают алименты.



Напомним, после развода Бритни Спирс лишилась права опеки над сыновьями из-за нестабильного психического состояния. Несмотря на то, что кризис миновал, Шон и Джейден до сих пор живут с отцом.