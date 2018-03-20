19 марта Алисе Юнусовой исполнилось 4 года. В честь этого события 34-летний Тимати и 25-летняя Алена Шишкова устроили малышке сказочное торжество в одном из крупнейших музеев России.

1 2 3 ... 14 Тимати и Алена Шишкова воссоединились ради дня рождения дочери Алисы

Несмотря на то, что Тимати и Алена Шишкова расстались в 2015 году, они продолжают общаться ради дочери Алисы и всегда проводят ее день рождения вместе. В этом году родители решили устроить малышке сказочный праздник. Для этого Тимати арендовал Пушкинский музей, в котором вчера собрались многие звездные друзья Алисы. Среди приглашенных оказались дети Павла Худякова, Тутты Ларсон и других знаменитостей.

Дочь рэпера выступила перед гостями и исполнила танец под музыку Чайковского, переодевшись в балетную пачку.

«Сегодня Алисе Тимуровне исполнилось 4 года! Со своей стороны, я постараюсь чтобы в ее жизни было все то, чего не видел даже я сам в 34. Конечно же баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой», — написал рэпер в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).



Также Тимати поблагодарил свою мать Симону Юнусову за неоценимый вклад в воспитание Алисы, а бывшую возлюбленную Алену за то, что она родила ему дочь.