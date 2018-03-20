Несмотря на то, что Тимати и Алена Шишкова расстались в 2015 году, они продолжают общаться ради дочери Алисы и всегда проводят ее день рождения вместе. В этом году родители решили устроить малышке сказочный праздник. Для этого Тимати арендовал Пушкинский музей, в котором вчера собрались многие звездные друзья Алисы. Среди приглашенных оказались дети Павла Худякова, Тутты Ларсон и других знаменитостей.
«Сегодня Алисе Тимуровне исполнилось 4 года! Со своей стороны, я постараюсь чтобы в ее жизни было все то, чего не видел даже я сам в 34. Конечно же баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой», — написал рэпер в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Также Тимати поблагодарил свою мать Симону Юнусову за неоценимый вклад в воспитание Алисы, а бывшую возлюбленную Алену за то, что она родила ему дочь.
Мне нравится имя Алиса! Получше чем всякие Леи, Теи и прочее
Ребенку здоровья и счастья. Но праздновать ДР детский и ыоткпться среди голых мужских статуй с пречендалами крупным планом- это в моей голове не укладывается. И всегда девочка в черном. Это ужасно.
Вам, как сыну моему 11-летнему нужно объяснять, что это мужики с причиндалами, это искусство?Хотя да, для 4 лет Пушкинский - это перебор
Девочка миленькая, очень активная. Мне нравится она.
Ребенку здоровья и счастья. Но праздновать ДР детский и ыоткпться среди голых мужских статуй с пречендалами крупным планом- это в моей голове не укладывается. И всегда девочка в черном. Это ужасно.
У меня сыну почти 4 , он был бы оч рад если бы своё др праздновал в Эрмитаже, на Авроре , петропавловке или артилер музее, так что может Алиса сама захотела там отмечать.
Ребенок аксессуар. Сначала под цвет мамы, потом под цвет тщеславия папы.
Ребенку здоровья и счастья. Но праздновать ДР детский и ыоткпться среди голых мужских статуй с пречендалами крупным планом- это в моей голове не укладывается. И всегда девочка в черном. Это ужасно.