Незадолго до выборов в прессе появились слухи о том, что 36-летняя Ксения Собчак ждет второго ребенка. На днях эти домыслы прокомментировал 46-летний коллега медиадивы Андрей Малахов.

1 2 3 ... 13 Андрей Малахов прокомментировал слухи о пополнении в семье Ксении Собчак

Теледебаты стали тяжелым испытанием для Ксении Собчак. Ей регулярно приходилось выдерживать натиск мужчин, которые не собирались ограничивать свою речь цензурными высказываниями. Однажды медиадиве даже пришлось охладить пыл Владимира Жириновского, вылив на него стакан воды. А на недавних теледебатов Ксения со слезами покинула студию, спровоцировав разговоры о своей беременности. В прессе появились слухи, что эмоциональная реакция медиадивы связана с гормональным сбоем, причиной которой стало ее интересное положение.



19 марта Собчак стала участницей передачи, в которой Дмитрий Борисов попытался выяснить у нее правду. Однако Ксения отказалась говорить на эту тему.

Андрей Малахов в эксклюзивной колонке для портала StarHit рассказал, что он думает по поводу второй беременности медиадивы. «Спустя несколько часов я вместе с Танечкой Арно, Машей Богданович и Натой Якимчик оказался на ужине по случаю открытия корнера Guerlain в ЦУМе, где, разумеется, все обсуждали случившееся на теледебатах. Вердикт прекрасные дамы вынесли такой: ''Ксения беременна. Это был гормональный срыв. Но в любом случае так себя вести, тем более убеленному сединой мужчине, непростительно…''» — сообщил известный телеведущий.



По словам Андрея, в светской тусовке ходят разговоры, что экс-кандидат в президенты Российской Федерации находится на шестом месяце беременности. Малахов подчеркнул, что выражает свое восхищение стойкостью Собчак.





