20.03.2018
Весной этого года 35-летняя Светлана Лобода станет матерью во второй раз. Рожать певица решила в США. Недавно представители прессы выяснили, в каких условиях появится на свет второй ребенок артистки.
  • Светлана Лобода
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    Журналисты выяснили подробности будущих родов Светланы Лободы

В начале марта в прессе активно муссировались слухи о том, что Светлана Лобода беременна от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Некоторое время певица предпочитала отмалчиваться, но 11 марта она частично подтвердила домыслы журналистов. «Я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо и я благодарна небу за этот подарок, а вам — за вашу любовь и ваше признание», — сообщила артистка Woman.ru. Недавно Светлана (которая, к слову, до сих пор скрывает имя отца ребенка) уехала в Лос-Анджелес.

На днях журналистам портала Teleprogramma.pro выяснить, как Лобода готовится к родам в США. 

По информации прессы, певица сняла шикарную виллу в Беверли-Хиллз, средняя стоимость аренды которой оценивается в 800 тысяч рублей в неделю. Артистка намерена больше времени посвящать отдыху, но не собирается бросать работу над новым альбомом. 

Как удалось выяснить журналистам, рожать Светлана будет в Cedars-Sinai Medical Center. Услугами этого госпиталя пользовались Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и многие другие знаменитости. Стоимость родов в этом центре составляет от 2,5-3 миллионов рублей. Светлана Хоркина, Анна Седокова и Кети Топурия также доверили жизнь своих детей специалистам этого госпиталя.

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