Весной этого года 35-летняя Светлана Лобода станет матерью во второй раз. Рожать певица решила в США. Недавно представители прессы выяснили, в каких условиях появится на свет второй ребенок артистки.

1 2 3 ... 14 Журналисты выяснили подробности будущих родов Светланы Лободы

В начале марта в прессе активно муссировались слухи о том, что Светлана Лобода беременна от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Некоторое время певица предпочитала отмалчиваться, но 11 марта она частично подтвердила домыслы журналистов. «Я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо и я благодарна небу за этот подарок, а вам — за вашу любовь и ваше признание», — сообщила артистка Woman.ru. Недавно Светлана (которая, к слову, до сих пор скрывает имя отца ребенка) уехала в Лос-Анджелес.

На днях журналистам портала Teleprogramma.pro выяснить, как Лобода готовится к родам в США.

По информации прессы, певица сняла шикарную виллу в Беверли-Хиллз, средняя стоимость аренды которой оценивается в 800 тысяч рублей в неделю. Артистка намерена больше времени посвящать отдыху, но не собирается бросать работу над новым альбомом.



Как удалось выяснить журналистам, рожать Светлана будет в Cedars-Sinai Medical Center. Услугами этого госпиталя пользовались Мадонна, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и многие другие знаменитости. Стоимость родов в этом центре составляет от 2,5-3 миллионов рублей. Светлана Хоркина, Анна Седокова и Кети Топурия также доверили жизнь своих детей специалистам этого госпиталя.

