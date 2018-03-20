Во время недавнего визита в Нью-Гэмпшир 71-летний Дональд и 47-летняя Мелания Трамп трогательно держались за руки и выглядели очень счастливыми. Своим поведением пара продемонстрировала, что их конфликт, связанный с изменой Трампа, исчерпан.

1 2 3 ... 12 Дональд и Мелания Трамп не скрывали нежных чувств друг к другу во время недавнего визита в Нью-Гэмпшир

На днях Дональд и Мелания Трамп прилетели в Нью-Гэмпшир для того, чтобы обсудить проблему опиоидного кризиса. Президент США и его жена, направляясь к вертолету, не только держались за руки, но даже обнимались. Последнее время проявление нежности на публике — большая редкость для их семьи.



Напомним, что в прессе вовсю обсуждается скандал, связанный с романом Дональда Трампа и порнозвезды Сторми Дэниелс. Похоже, что Мелания наконец-то простила мужу эту интрижку.



Во время выступления в Манчестерском колледже Трамп даже сказал жене несколько приятных слов.

«Спасибо нашей необыкновенной первой леди Мелании. Спасибо тебе. Для нас честь, что ты наша первая леди», — обратился президент к супруге.

Мелания же, когда ей дали слово, хвалить супруга не стала. Первая леди поблагодарила собравшихся за теплый прием и представила мужа.



На обратном пути в Белый Дом супруги также шли рука об руку. Мало того, Дональд даже спас от падения споткнувшуюся Меланию, трогательно поддержав ее за талию.

