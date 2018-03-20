На днях Дональд и Мелания Трамп прилетели в Нью-Гэмпшир для того, чтобы обсудить проблему опиоидного кризиса. Президент США и его жена, направляясь к вертолету, не только держались за руки, но даже обнимались. Последнее время проявление нежности на публике — большая редкость для их семьи.
Напомним, что в прессе вовсю обсуждается скандал, связанный с романом Дональда Трампа и порнозвезды Сторми Дэниелс. Похоже, что Мелания наконец-то простила мужу эту интрижку.
Во время выступления в Манчестерском колледже Трамп даже сказал жене несколько приятных слов.
Мелания же, когда ей дали слово, хвалить супруга не стала. Первая леди поблагодарила собравшихся за теплый прием и представила мужа.
На обратном пути в Белый Дом супруги также шли рука об руку. Мало того, Дональд даже спас от падения споткнувшуюся Меланию, трогательно поддержав ее за талию.