Не так давно 64-летний Андрей Макаревич на своей странице в Фейсбуке сравнил россиян с американцами, вызвав противоречивую реакцию соотечественников. Позднее артисту ответила 42-летняя Мария Захарова.

1 2 3 ... 13 Мария Захарова жестко ответила на слова Андрея Макаревича

В последнее время многие деятели культуры считают необходимым высказаться о характере россиян. Недавние слова Алексея Серебрякова о том, что в нашей стране «национальной идеей являются сила, наглость и хамство» вызвали настоящий скандал в соцсетях. Позднее гнев интернет-пользователей переметнулся на Андрея Макаревича, заявившего, что россияне явно проигрывают американцам в моральных качествах. «Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал певец. Андрей подчеркнул, что ему кажется, будто в России появился «какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Именно эта фраза больше всего возмутила многих россиян.

В числе разгневанных интернет-пользователей оказалась и Мария Захарова, которая решила жестко ответить артисту.

«Все, кто еще захочет назвать россиян ''злобными дебилами'' или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ ''генетическим отребьем'', набрал свои 1,6% (о Ксении Собчак, — прим. Woman.ru). Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — заявила Мария на своей странице в Фейсбуке (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Подписчики Захаровой поддержали ее и посоветовали впредь не обращать внимания на высказывания подобного рода.



Дмитрий Песков попросил не перевирать слова Макаревича. «Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом: это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Российской Федерации.



Также слова Андрея прокомментировал его коллега Юрий Лоза, заявивший, что Макаревич делает выводы, исходя из собственного окружения.