В последнее время многие деятели культуры считают необходимым высказаться о характере россиян. Недавние слова Алексея Серебрякова о том, что в нашей стране «национальной идеей являются сила, наглость и хамство» вызвали настоящий скандал в соцсетях. Позднее гнев интернет-пользователей переметнулся на Андрея Макаревича, заявившего, что россияне явно проигрывают американцам в моральных качествах. «Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило — насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше — они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», — написал певец. Андрей подчеркнул, что ему кажется, будто в России появился «какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». Именно эта фраза больше всего возмутила многих россиян.
«Все, кто еще захочет назвать россиян ''злобными дебилами'' или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат, назвавший народ ''генетическим отребьем'', набрал свои 1,6% (о Ксении Собчак, — прим. Woman.ru). Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — заявила Мария на своей странице в Фейсбуке (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru). Подписчики Захаровой поддержали ее и посоветовали впредь не обращать внимания на высказывания подобного рода.
Дмитрий Песков попросил не перевирать слова Макаревича. «Вы неправильно процитировали. Уж если это обсуждать, то надо цитировать дословно. А в целом: это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении», — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Российской Федерации.
Также слова Андрея прокомментировал его коллега Юрий Лоза, заявивший, что Макаревич делает выводы, исходя из собственного окружения.
Хорошо ответила Мария, умница!.. и красавица.)
1,6% ))))))
Захаровой, видимо, больше делать нечего, как реагировать на слова певца. Мало ли кто чего сказал? Не ее уровень.
Мария, вам и вашим коллегам не стоило б воровать миллионами и миллиардами, тогда б и народ не был бы озлоблен и Макаревич так не говорил. Ворующая элита у власти - причина всего раздора.