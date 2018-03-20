После третьих родов 36-летняя Джессика Альба вовсю борется с лишним весом. На этот раз папарацци застукали звезду на выходе из спортзала и обратили внимание на появившийся у нее второй подбородок.

1 2 3 ... 14 На днях папарацци сфотографировали Джессику Альбу на выходе из спортзала

Поклонники уже привыкли, что в последнее время Джессика Альба появляется на публике исключительно в мешковатых нарядах, скрывающих ее располневшую фигуру. Однако Джессике снова удалось шокировать общественность. На новых снимках, сделанных папарацци, отчетливо виден ее второй подбородок. Фотографы подловили актрису на выходе из спортзала, где она усиленно занимается уже не первый месяц. Удивительно, но звезде никак не удается привести себя в форму после третьих родов.

Напомним, что 31 декабря 2017 Джессика Альба родила своему мужу Кэшу Уоррену третьего ребенка, сына Хэйза. У пары также есть две дочери: 9-летняя Онор и 6-летняя Хэвэн.

После двух предыдущих родов Альба очень быстро восстанавливалась, но сейчас что-то явно пошло не так. Несмотря на то, что в своем Инстаграме звезда пишет о счастье и радостях материнства, по ее изможденному и недовольному выражению лица на последних фотографиях, трудно поверить, что звезда довольна нынешним положением вещей.



Сейчас Джессика Альба готовится к съемкам в телесериале по мотивам фильма «Плохие парни», где будет играть роль специального агента Сидни. В ленте также сыграет подруга звезды, актриса Габриэль Юнион.

