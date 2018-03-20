Поклонники уже привыкли, что в последнее время Джессика Альба появляется на публике исключительно в мешковатых нарядах, скрывающих ее располневшую фигуру. Однако Джессике снова удалось шокировать общественность. На новых снимках, сделанных папарацци, отчетливо виден ее второй подбородок. Фотографы подловили актрису на выходе из спортзала, где она усиленно занимается уже не первый месяц. Удивительно, но звезде никак не удается привести себя в форму после третьих родов.
После двух предыдущих родов Альба очень быстро восстанавливалась, но сейчас что-то явно пошло не так. Несмотря на то, что в своем Инстаграме звезда пишет о счастье и радостях материнства, по ее изможденному и недовольному выражению лица на последних фотографиях, трудно поверить, что звезда довольна нынешним положением вещей.
Сейчас Джессика Альба готовится к съемкам в телесериале по мотивам фильма «Плохие парни», где будет играть роль специального агента Сидни. В ленте также сыграет подруга звезды, актриса Габриэль Юнион.
Нашли жируху...
глупости! Она прекрасно выглядит для мамы трехмесячного ребёнка!
Блин) Женщина трижды родила, почему обязательно надо сравнивать с нерожавшими? Ведь физиология другая совсем становится. Ко всему прочему, она отлично выглядит. Наф-ига придумывать такие темы