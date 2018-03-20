На днях 62-летняя Ирина Хакамада дала откровенное интервью, в котором объяснила, что они с супругом Владимиром Сиротинским находятся в свободных отношениях. По словам политика, им с мужем быстро надоедает быть только друг с другом.

1 2 3 ... 12 Ирина Хакамада заявила, что у них с Владимиром Сиротинским свободные отношения

Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский в браке больше 20 лет. Обычно политик предпочитает не распространяться по поводу своих отношений с мужем. Однако в недавнем Youtube-шоу «А поговорить?» Ирина внезапно разоткровенничалась. «Мы заключили пакт о ненападении и совместном существовании, поскольку мы дико интересны друг другу, и свободе. Мы слишком взрослые люди. Нам неинтересно быть все время с одним человеком, это надоедает. Вот и все. Мы договорились об этом на третий год общения», — призналась Хакамада.

Свои отношения с Владимиром Ирина не называет браком. По ее мнению, это больше походит на партнерство.

Также в интервью политик вспомнила, как в 2004 году у ее «особенной» дочери Марии обнаружили рак. «Я сдержалась, я внутренне подготовилась ко всему и настроилась, что мы будем бороться. Но дочь была маленькая. И когда мы пришли в палату, она сидела на кровати, бледная и с длинными волосами, похожая на ангела. И поскольку мы до этого часто путешествовали вместе, она сказала: ''Мама, пора мне на небо''. И все, дальше я уже не управляла собой, у меня началась истерика», — вспомнила Ирина. Правда, позднее выяснилось, что Мария просто хотела отправиться с мамой в путешествие на самолете и поскорее выздороветь.