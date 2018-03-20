Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский в браке больше 20 лет. Обычно политик предпочитает не распространяться по поводу своих отношений с мужем. Однако в недавнем Youtube-шоу «А поговорить?» Ирина внезапно разоткровенничалась. «Мы заключили пакт о ненападении и совместном существовании, поскольку мы дико интересны друг другу, и свободе. Мы слишком взрослые люди. Нам неинтересно быть все время с одним человеком, это надоедает. Вот и все. Мы договорились об этом на третий год общения», — призналась Хакамада.
Также в интервью политик вспомнила, как в 2004 году у ее «особенной» дочери Марии обнаружили рак. «Я сдержалась, я внутренне подготовилась ко всему и настроилась, что мы будем бороться. Но дочь была маленькая. И когда мы пришли в палату, она сидела на кровати, бледная и с длинными волосами, похожая на ангела. И поскольку мы до этого часто путешествовали вместе, она сказала: ''Мама, пора мне на небо''. И все, дальше я уже не управляла собой, у меня началась истерика», — вспомнила Ирина. Правда, позднее выяснилось, что Мария просто хотела отправиться с мамой в путешествие на самолете и поскорее выздороветь.
Она так культивирует свой «удачный» брак, надоела уже. Все учит непонятно чему на своих тренингах, а по факту у самой нет ни карьеры, ни семьи.
Аморальная тетка, клянусь чесна слово! И муж у нее аморальный тип! Не уважают таинство брака и скрепы! Ишь ты, скучно им друг с другом. Это ему скучно с ней, а ей ничего не остается делать, как только смириться с его скукой рядом с ней.