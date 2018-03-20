Российская журналистка Анна Карабаш рассказала, что во время командировки на Сейшелы была изнасилована уборщиком отеля. Власти города Виктория не спешат выносить приговор преступнику, так как подозревают жертву в корысти.

1 2 3 ... 15 Анна Карабаш рассказала о страшном случае, который произошел с ней на Сейшельских островах

На своей странице в Фэйсбуке 40-летняя Анна Карабаш поделилась леденящей кровь историей. В прошлом году во время пресс-тура на Сейшельские острова журналистку изнасиловал уборщик пятизвездочного отеля Six Senses Zil Pasyon, самый дешевый номер в котором стоит около 140 тысяч рублей за сутки. Карабаш утверждает, что ночью к ней на виллу пробрался неизвестный мужчина и, угрожая ножом, принудил к сексу.



«Я спала на вилле. Была ночь, полпервого ночи. Пришел уборщик — не знаю как, ибо я спала — и изнасиловал меня. Я этого человека никогда до это не видела. Он был с ножом и в том числе обещал убить. Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Он был сильнее. Тревожной кнопки не было рядом. Позвонить он мне не давал. Орать было бессмысленно — виллы достаточно далеко друг от друга, и никто ничего, видимо, не слышал. После того как я путем хитростей и переговоров дала ему сильное снотворное, я дождалась, пока он заснет, и побежала искать помощь», — рассказала журналистка (орфография и пунктуация автора сохранены).



По словам Анны, вырвавшись из лап насильника, она побежала искать помощь. Девушку заметили охранники и менеджер отеля, который и вызвал полицию. Представители правоохранительных органов приехали спустя 8 часов и задержали насильника.

Совладелица отеля Лаура Валабаджи, вместо извинений и сочувствия, хладнокровно поинтересовалась у Анны Карабаш, получила ли она ночью удовольствие.

В декабре прошлого года прошло судебное заседание, на котором обвиняемый — 38-летний Равинда Судхоа — заявил, что секс с российской журналисткой в ту ночь был по обоюдному согласию. Анна Карабаш, естественно, отрицает это утверждение.



Как сообщает источник порталу TheDailyBeast, власти Сейшел не верят в душещипательную историю Анны. Основная причина сомнений заключается в том, что на следующий день после предполагаемого изнасилования российская журналистка якобы написала электронное письмо владельцу отеля с просьбой выплатить ей моральную компенсацию в размере миллиона долларов. Правда доказательств этому представлено не было.



На суде адвокат защиты резко высказывался в адрес Анны, называл ее проституткой и говорил о том, что она сама соблазнила уборщика. Журналистка держалась хладнокровно и спокойно, не реагируя на обвинения. Приговор до сих пор не вынесен, повторное слушание назначено на май. А кому верите вы, нашей журналистке или хозяевам шикарного отеля?



