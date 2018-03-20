На своей странице в Фэйсбуке 40-летняя Анна Карабаш поделилась леденящей кровь историей. В прошлом году во время пресс-тура на Сейшельские острова журналистку изнасиловал уборщик пятизвездочного отеля Six Senses Zil Pasyon, самый дешевый номер в котором стоит около 140 тысяч рублей за сутки. Карабаш утверждает, что ночью к ней на виллу пробрался неизвестный мужчина и, угрожая ножом, принудил к сексу.
«Я спала на вилле. Была ночь, полпервого ночи. Пришел уборщик — не знаю как, ибо я спала — и изнасиловал меня. Я этого человека никогда до это не видела. Он был с ножом и в том числе обещал убить. Я орала. Я вырывалась. Я царапалась. Он был сильнее. Тревожной кнопки не было рядом. Позвонить он мне не давал. Орать было бессмысленно — виллы достаточно далеко друг от друга, и никто ничего, видимо, не слышал. После того как я путем хитростей и переговоров дала ему сильное снотворное, я дождалась, пока он заснет, и побежала искать помощь», — рассказала журналистка (орфография и пунктуация автора сохранены).
По словам Анны, вырвавшись из лап насильника, она побежала искать помощь. Девушку заметили охранники и менеджер отеля, который и вызвал полицию. Представители правоохранительных органов приехали спустя 8 часов и задержали насильника.
В декабре прошлого года прошло судебное заседание, на котором обвиняемый — 38-летний Равинда Судхоа — заявил, что секс с российской журналисткой в ту ночь был по обоюдному согласию. Анна Карабаш, естественно, отрицает это утверждение.
Как сообщает источник порталу TheDailyBeast, власти Сейшел не верят в душещипательную историю Анны. Основная причина сомнений заключается в том, что на следующий день после предполагаемого изнасилования российская журналистка якобы написала электронное письмо владельцу отеля с просьбой выплатить ей моральную компенсацию в размере миллиона долларов. Правда доказательств этому представлено не было.
На суде адвокат защиты резко высказывался в адрес Анны, называл ее проституткой и говорил о том, что она сама соблазнила уборщика. Журналистка держалась хладнокровно и спокойно, не реагируя на обвинения. Приговор до сих пор не вынесен, повторное слушание назначено на май. А кому верите вы, нашей журналистке или хозяевам шикарного отеля?
почему то верю уборщику...
Незнаю, но с другой стороны зачем ей врать? А туземцы там на всех слюни пускают
Вот не понимаю, как женщина может одна поехать в другую страну, пусть даже по работе, ночевать на вилле в одиночестве. А потом ещё кого-то в чём-то обвинять. Мы всегда сами виноваты в том, что с нами происходит.
Незнаю, но с другой стороны зачем ей врать? А туземцы там на всех слюни пускают
Вот не понимаю, как женщина может одна поехать в другую страну, пусть даже по работе, ночевать на вилле в одиночестве. А потом ещё кого-то в чём-то обвинять. Мы всегда сами виноваты в том, что с нами происходит.
Ну как зачем? Написано же, послал письмо хозяину отеля, просила денежную компенсацию. Новое шоу на первом канале, короче говоря. Не удивлюсь даже если этого уборщика притащат прямо с Сейшел. А актрису на главную роль могли бы без родинки найти, родинка неприятная.
Вот не понимаю, как женщина может одна поехать в другую страну, пусть даже по работе, ночевать на вилле в одиночестве. А потом ещё кого-то в чём-то обвинять. Мы всегда сами виноваты в том, что с нами происходит.
Вы дура? В чем вина изнасилованной женщины ???