В последнее время интернет-пользователи активно обсуждают внешность 68-летней Аллы Пугачевой. На днях Примадонна призвала поклонников, споривших о ее состоянии на выборах, успокоиться.

В минувшее воскресенье Алла Пугачева и Максим Галкин появились на своем избирательном участке, создав настоящий ажиотаж. Фанаты Примадонны принялись фотографировать ее, а она смогла пообщаться со своими поклонниками. Для выхода в люди певица выбрала светлые джинсы и розовую толстовку. Внешний вид Аллы Борисовны смутил интернет-пользователей. Одни принялись делать ей комплименты, а другие заявили, что Пугачева заметно постарела.

В одной из фан-групп Примадонна ответила на критику интернет-пользователей.

«Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше!» — написала Пугачева.



Многие интернет-пользователи поддержали Аллу Борисовну и согласились с ее словами. Поклонники посоветовали Примадонне не обращать внимание на мнение хейтеров.