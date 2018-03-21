В минувшее воскресенье Алла Пугачева и Максим Галкин появились на своем избирательном участке, создав настоящий ажиотаж. Фанаты Примадонны принялись фотографировать ее, а она смогла пообщаться со своими поклонниками. Для выхода в люди певица выбрала светлые джинсы и розовую толстовку. Внешний вид Аллы Борисовны смутил интернет-пользователей. Одни принялись делать ей комплименты, а другие заявили, что Пугачева заметно постарела.
«Люди добрые. Я старею и достаточно резко. Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Не старейте подольше ни душой, ни телом. Отправляйте свой яд и злобу на борьбу с проблемами в жизни более важными, чем мое старение и немощь. Я все равно в последние дни своей жизни буду думать о детях и о вас, которые своими аплодисментами делали мою жизнь насыщенной и прекрасной. Больше я ничего комментировать не буду. Услышьте меня и поймите с одного раза. Живем дальше!» — написала Пугачева.
Многие интернет-пользователи поддержали Аллу Борисовну и согласились с ее словами. Поклонники посоветовали Примадонне не обращать внимание на мнение хейтеров.
Здоровья Алле Борисовне! Несмотря ни на что, вспоминаю ее песни с удовольствием, она была кумиром миллионов. Жаль ее, зачем критиковать пожилого человека, пусть живет спокойно и радует близких.
Алла Борисовна, не слушайте никого, будьте здоровенькой!
Написала хорошо. Выгдялит - не очень. Наверное, благодаря образу жизни, который вела. Но не нам судить. Раз уж родила под 70...тяни и держись до конца, но вообще....странные они все люди...то ли эгоисты, то ли глупые....которые детей сиротят намеренно.
Это наверно так грустно когда ты плохо себя чувствуешь, а еще и нужно отвечать что-то своей публике. И дети совсем маленькие...
Да кто вы такие, чтобы судить, какой она образ жизни вела? Она делала карьеру, хорошо пела, что ни песня - то хит, работала много, а её в какую-то травиату превратили, тычут этим образом жизни, нормальный образ! А то, что она детишек этих милых растит, ей многое простится, жизнь прекрасную мальчугану и девчушке подарила, чем плохо?!
Алла Борисовна, на ваших песнях выросли, особенно та, из Фантазий Веснухина, спасибо, гениальная наша Певица! Добра ВАМ!
Алла, Вашими песнями люди спасаются, Вы просто этого не знаете.
Дай Бог ей пожить подольше, так как детки у неё маленькие, не важно что там было и как, но она им нужна как мама.
Да кто вы такие, чтобы судить, какой она образ жизни вела? Она делала карьеру, хорошо пела, что ни песня - то хит, работала много, а её в какую-то травиату превратили, тычут этим образом жизни, нормальный образ! А то, что она детишек этих милых растит, ей многое простится, жизнь прекрасную мальчугану и девчушке подарила, чем плохо?!
Алла, Вашими песнями люди спасаются, Вы просто этого не знаете.