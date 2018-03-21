Интернет-пользователи пристально следят за отношениями 35-летней Ксении Бородиной и 32-летней Ольги Бузовой. На днях бессменная ведущая «Дома-2» посмеялась над коллегой, которая целый год переживала тяжелый развод с мужем.

1 2 3 ... 12 Личная жизнь Ольги Бузовой стала предметом для насмешек Ксении Бородиной

Поклонники Ольги Бузовой и Ксении Бородиной уже давно догадались, что между коллегами пробежала черная кошка. Бессменная ведущая «Дома-2» поддерживала певицу во время развода, регулярно общалась с ней на съемочной площадке и публиковала совместные кадры в Stories. Однако в один момент Ольга и Ксения перестали общаться. Потом Бородина и вовсе заявила, что у нее нет подруг среди представительниц шоу-бизнеса, начала регулярно подшучивать над Бузовой и даже не поддержала коллегу на ее сольном концерте в Москве.



На днях Ксения вновь нашла повод посмеяться над личной жизнью Ольги.

Ни для кого не секрет, что Бузова после развода так и не встретила мужчину своей мечты. Поэтому Бородина предложила приглашенному Родриго Альвесу, более известному, как «живой Кен», приударить за певицей. Видеоролик со съемок шоу появился в Instagram-паблике Super.



Интернет-пользователи принялись активно обсуждать поведение Бородиной. «Занялась бы лучше своей личной жизнью и детям своим больше внимания уделяла, нежели перепалкам с Бузовой», «Бородина завидует Ольге» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Поклонники Ксении поддержали ее и подчеркнули, что «живой Кен» прекрасно подошел бы на роль мужа Ольги Бузовой.