Поклонники Ольги Бузовой и Ксении Бородиной уже давно догадались, что между коллегами пробежала черная кошка. Бессменная ведущая «Дома-2» поддерживала певицу во время развода, регулярно общалась с ней на съемочной площадке и публиковала совместные кадры в Stories. Однако в один момент Ольга и Ксения перестали общаться. Потом Бородина и вовсе заявила, что у нее нет подруг среди представительниц шоу-бизнеса, начала регулярно подшучивать над Бузовой и даже не поддержала коллегу на ее сольном концерте в Москве.
Ни для кого не секрет, что Бузова после развода так и не встретила мужчину своей мечты. Поэтому Бородина предложила приглашенному Родриго Альвесу, более известному, как «живой Кен», приударить за певицей. Видеоролик со съемок шоу появился в Instagram-паблике Super.
Интернет-пользователи принялись активно обсуждать поведение Бородиной. «Занялась бы лучше своей личной жизнью и детям своим больше внимания уделяла, нежели перепалкам с Бузовой», «Бородина завидует Ольге» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Поклонники Ксении поддержали ее и подчеркнули, что «живой Кен» прекрасно подошел бы на роль мужа Ольги Бузовой.
Ей бы кто угодно пошел, лишь бы она перестала так себя вести. Эй мужики уже возьмите кто-нибудь О.Б.!!!!!!!!!!
Фанатам Бузовой вечно что-то кажется . Это шоу , Бородина ведущая , которая делает свою работу . Кстати , Ксюша , единственный профессионал из теперешних ведущих . И хватит про зависть . Нечему завидовать , тем более Бородиной .
Бородина умничка . Совместила и работу и двоих детей . Молодая , популярная . Как она все успевает ?
Лучше быть одной, чем тащить на своих плечах мужа-альфонса. Ну да, за то замужем
Что всем ОБ не дает покоя? Все считают нужным сказать какую-нибудь гадость.На себя посмотрите. Или насмехаясь над Ольгой в своих глазах становитесь успешнее. Но это только фейк для дураков, показушничество, красивые фотки в Инстг. А действительность сурова. Муж, которого надо содержать, к которому нет доверия, подружки, только отвернись и уже зажигают с твоим мужем. Это их мир. И не надо ни на кого указвать пальцем. Завтра Омар другую тетю найдет богаче и что будешь говорить
бузова достала всех посторонних, как с ней работают, даже интересно
Ксения добрая и отзывчивая, прекрасный поступок! Совет да любовь, может и правда будет пара.
Бородина перед всеми устроила истерику по поводу измены мужа. потом все съела и сумкам поясным от мужа радуется. И рассуждает как кому жить))))))Армяне они такие, всегда знают как кому и что лучше))))))
ну в общем, в связи с прошлой информацией о семейной идиллией самой бородиной, ей ли угорать
Лучше быть одной, чем тащить на своих плечах мужа-альфонса. Ну да, за то замужем
У нее прекрасные дочки, семья.