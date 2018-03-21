Телеведущая Юлия Высоцкая приняла участие в смелой фотосессии. Звезда предстала перед поклонниками в мини-платье с кокетливо спущенной с плеча бретелькой.

1 2 3 ... 12 Недавно Юлия Высоцкая выложила на свою страницу в соцсетях смелое фото

На днях Юлия Высоцкая поделилась на своей странице в Инстаграме соблазнительным фото. На снимке телеведущая позирует в откровенном наряде, демонстрируя все достоинства стройной фигуры. Дополняют игривый образ грубые ботинки. Публикация пришлась по душе большинству подписчиков Высоцкой.

«Богиня», «Какая же Вы потрясающая», «Очень классно», — не скупились на похвалу пользователи Сети (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Как обычно, нашлись и критики. Некоторые подписчики обвинили Юлию в вульгарности, а ее наряд назвали неуместным. «Чем старше — тем больше заголяются дамы. Парадокс», — написала одна из недовольных.



К слову, Юлия Высоцкая не из тех, кто выставляет напоказ себя и свою личную жизнь. Однако в начале года она уже обрадовала поклонников, опубликовав фото в бикини.