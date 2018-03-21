Татьяна Лютаева — востребованная актриса, счастливая мать и бабушка. Однако в ее личной жизни не все так гладко, как в кино. На днях артистка рассказала, из-за чего разрушились три ее брака.

С детства Татьяна Лютаева присутствовала при ссорах родителей, которые не могли ужиться друг с другом. «Они ставили меня перед собой и спрашивали, с кем я останусь. Я же любила обоих. На сегодняшний день точно могу сказать, что нельзя жить друг с другом только из-за ребенка», — цитирует актрису издание «Комсомольская правда». Едва Татьяна заселилась в общежитие при университете, она посоветовала родителям развестись, что они и сделали.



В ВУЗе Лютаева познакомилась с Олегасом Дитковскисом. «Мы быстро расписались и были счастливы, но видимо, не совсем подходили друг другу», — вспомнила Татьяна. После появления на свет дочери Агнии Лютаевой пришлось вернуться в театр, потому что супруг не собирался содержать семью. «Наш развод послужил для него хорошим творческим толчком — он устроился в театр, начал писать музыку. А так он сидел спокойно, ему ничего не нужно было», — уверена актриса.

К моменту развода с Олегасом Татьяна была уже знакома с Рокасом Раманаускасом, но их отношения, по ее словам, начались намного позже.

Второй супруг, по словам Лютаевой, не верил в ее актерские способности, что пагубно сказалось на их взаимоотношениях. «Обязательно надо говорить своим любимым, что они талантливые, самые лучшие», — считает Татьяна. После развода со вторым мужем Лютаева вместе с детьми отправилась в Москву.



В столице актриса познакомилась с Дмитрием Мишиным. Он стал третьим супругом Татьяны. «Он оказался очень теплым, с ярким чувством юмора, остроумный, холостой. Он не был похож на предыдущих мужей — зарабатывал деньги, заботился, перевез нас в свою квартиру. Самое важное, что он сделал для меня — когда мама заболела, он помогал мне очень сильно», — вспомнила Лютаева. Однако спустя четыре года третий брак разрушился. Как утверждает Татьяна, у них с Дмитрием было разное восприятие жизни.