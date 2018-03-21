На днях Екатерина и Александр Стриженовы стали гостями шоу «Вечерний Ургант». Знаменитая телеведущая и ее супруг дали понять, что их дочь готовится к пополнению в семье.

Екатерина и Александр Стриженовы в браке уже больше 30 лет. В 1988 году у супругов родилась дочь Анастасия, а в 2000-м на свет появилась Александра. Старшая наследница знаменитой телеведущей сейчас проживает в Нью-Йорке вместе со своим мужем, пианистом Петром Грищенко.



На днях Екатерина дала понять, что Анастасия готовится стать матерью. Актриса и ее муж стали гостями передачи «Вечерний Ургант», когда ведущий спросил знаменитости о том, как дела у Анастасии, она ответила, что у ее наследницы все прекрасно, а также тепло отозвалась о своем зяте и передала ему привет.

Иван Ургант решил разузнать, планируется ли в семье Анастасии пополнение. Екатерина и Александр загадочно переглянулись и начали улыбаться.

«Когда вы станете бабушкой и дедушкой?» — поинтересовался ведущий. «В 2018 году», — коротко ответил Александр. Однако уточнить дату или поделиться подробностями радостного события супруги отказались. До этого момента Екатерина и ее муж держали эту новость в строжайшей тайне.



В соцсетях поклонники поздравили будущих бабушку и дедушку с пополнением в семье и пожелали Анастасии легкой беременности и родов.