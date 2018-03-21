Екатерина и Александр Стриженовы в браке уже больше 30 лет. В 1988 году у супругов родилась дочь Анастасия, а в 2000-м на свет появилась Александра. Старшая наследница знаменитой телеведущей сейчас проживает в Нью-Йорке вместе со своим мужем, пианистом Петром Грищенко.
На днях Екатерина дала понять, что Анастасия готовится стать матерью. Актриса и ее муж стали гостями передачи «Вечерний Ургант», когда ведущий спросил знаменитости о том, как дела у Анастасии, она ответила, что у ее наследницы все прекрасно, а также тепло отозвалась о своем зяте и передала ему привет.
«Когда вы станете бабушкой и дедушкой?» — поинтересовался ведущий. «В 2018 году», — коротко ответил Александр. Однако уточнить дату или поделиться подробностями радостного события супруги отказались. До этого момента Екатерина и ее муж держали эту новость в строжайшей тайне.
В соцсетях поклонники поздравили будущих бабушку и дедушку с пополнением в семье и пожелали Анастасии легкой беременности и родов.
Некрасивая старшая
Поздравляю! замечательная семья!
По барабану.
Симпатичные дочки. А муж у Насти вообще красавец )
Очень это прекрасно, что бабушкой станет. Поздравляю. А то я аж вздрогнула, когда увидела заголовок, подумала. что и эти очередного младенца для себя у суррогатки заказали.
Очень это прекрасно, что бабушкой станет. Поздравляю. А то я аж вздрогнула, когда увидела заголовок, подумала. что и эти очередного младенца для себя у суррогатки заказали.