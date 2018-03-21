Бывшая участница телестройки Оксана Ряска считает, что Елена Корикова разрушила ее отношения с любимым мужчиной. По словам девушки, актриса слишком много общалась с бизнесменом.

29-летняя Оксана Ряска долгое время искала любовь на телепроекте «Дом-2», но так и не нашла там вторую половинку. Своего избранника девушка встретила «за периметром» — им стал 50-летний бизнесмен Сергей. Как сообщила Оксана корреспонденту сайта dom2life.ru, отношения с мужчиной сначала напоминали сказку. Любимый человек осыпал Оксану дорогими подарками и перевез в свой загородный дом.

«Я была готова к тому, чтобы создать с ним семью и завести детей», — призналась Ряска.

Но в любовную историю вмешалась Елена Корикова. У звезды сериала «Бедная Настя», по словам Ряски, ранее был роман с Сергеем. Несмотря на то, что отношения между актрисой и бизнесменом закончились 10 лет назад, она постоянно обращалась к нему за помощью.



«Актриса могла позвонить Сереже и попросить денег — то 300 тысяч рублей, то полмиллиона. На почве этого у нас постоянно возникали ссоры — почему он должен давать такие большие суммы?» — поделилась Оксана.



Экс-звезда телестройки была категорически против общения своего мужчины с Кориковой. Оксана уверена, что «Бедная Настя» просто пользовалась добротой и щедростью бизнесмена.

Сейчас Сергей полностью прекратил отношения с Оксаной, занес в черный список в телефоне и даже не поздравил с днем рождения. При этом его общение с Кориковой продолжается. Недавно на странице Елены Кориковой в Инстаграме появилась фотография, сделанная на террасе дома бизнесмена.



«Я была просто в шоке! Написала ей в личные сообщения. Актриса ответила, что они просто друзья. Но я уверена — между ними есть нечто большее», — сообщила девушка.



Оксана уверена, что уже не возобновит отношения с экс-бойфрендом, который «потерял больше, чем она». А вы верите в искренность слов Ряски?