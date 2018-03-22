На днях в Сети появилась информация о том, что 39-летний Виталий Грачев открыл стрельбу на своем участке, чем перепугал соседей. Сотрудники полиции, которых вызвали жильцы, увезли знаменитого певца в отделение.

1 2 3 ... 11 Певец Витас был доставлен в отделение полиции

Вечером 21 марта Telegram-канал 112 сообщил, что соседи Виталия Грачева обратились в полицию с заявлением о том, что певец Витас, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из стартового пистолета на своем участке на Рублевском шоссе. По данным интернет-пользователей, сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать дом артиста, который отказался открывать сотрудникам полиции.



Журналистам «Пятого канала» адвокат Сергей Жорин предоставил переписку с Витасом, где он сообщает, что его везут в тюрьму.

Однако дело пошло по другому сценарию. Виталия привезли в отделение, где составили протокол об административном правонарушении. Грачев отказался провести медицинское освидетельствование. В интервью журналистам певец объяснил: «Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались. У них там свои заморочки».



Вскоре после составления протокола Виталия отпустили домой. Как выяснили журналисты, сейчас он находится в кругу семьи.