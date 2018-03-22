Вечером 21 марта Telegram-канал 112 сообщил, что соседи Виталия Грачева обратились в полицию с заявлением о том, что певец Витас, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из стартового пистолета на своем участке на Рублевском шоссе. По данным интернет-пользователей, сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать дом артиста, который отказался открывать сотрудникам полиции.
Однако дело пошло по другому сценарию. Виталия привезли в отделение, где составили протокол об административном правонарушении. Грачев отказался провести медицинское освидетельствование. В интервью журналистам певец объяснил: «Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались. У них там свои заморочки».
Вскоре после составления протокола Виталия отпустили домой. Как выяснили журналисты, сейчас он находится в кругу семьи.
У вас на вумане все юзеры перепутались. Мне предлагает писать под Antonella и подписали меня как Сабрина. Хотя я никогда этими именами даже не пользовалась. И это уже далеко не впервый раз. Админы обратите внимание.
У вас на вумане все юзеры перепутались. Мне предлагает писать под Antonella и подписали меня как Сабрина. Хотя я никогда этими именами даже не пользовалась. И это уже далеко не впервый раз. Админы обратите внимание.
по теме противный витас, зазвездился, в Китае его все знают, но у нас-то в России он можно сказать никто, не видно и не слышно
этот Витас всегда был шабутной.
Убийца ворон. Почему не предъявлено жестокое обращение с животными???
Убийца ворон. Почему не предъявлено жестокое обращение с животными???
У них голос и пение приятнее. Вот и бесится
не пойму, несколько лет назад наехал на девушку, простили. Ведь так слезно раскаивался. А теперь опять? так и будет хулиганить, раз наказания нет
Живодёр проклятый! Ну ничего ворона умная птица,отомстит!