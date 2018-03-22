На днях Наталья Краско вновь встретилась лицом к лицу с бывшей женой своего мужа Натальей Вяль. Актриса уверена, что экс-супруга народного артиста РФ всеми силами пытается его вернуть. Иван Иванович также появился в студии и рассказал, что думает о поведении избранницы.

1 2 3 ... 13 Наталья Краско считает что ее мужа пытается увести его бывшая жена

Иван Краско и Наталья Вяль прожили в браке 10 лет. За это время у супругов родились двое сыновей — Федор и Иван. После развода актер и его бывшая жена смогли сохранить теплые отношения. Народный артист РФ часто общается со своими детьми. Однако недавно выяснилось, что подобное положение совершенно не нравится его нынешней супруге Наталье. Молодая актриса уверена, что Вяль пытается рассорить их, чтобы вернуть Краско в семью. В новом выпуске программы «На самом деле» две Натальи вновь встретились лицом к лицу.



«Я чувствую, как эта женщина влезает в наши жизни. Это становится невыносимо. Я ее постоянно слышу по телефону… Ее звонки. У нас с Иваном Ивановичем сейчас отношения не очень из-за всей этой ситуации», — заявила Краско. По словам Натальи, она готова до конца отстаивать свой брак с актером.



Вяль в ответ на это сообщила, что нынешняя супруга ее бывшего мужа ведет себя как маленький ребенок. Женщина утверждает, что не собирается уводить Ивана Ивановича.

После этого в студии появился сам Краско. Вяль подбежала и обняла бывшего мужа, а вот нынешняя супруга даже не поприветствовала его. Холодность Натальи удивила присутствовавших в студии и Ивана Ивановича. Известный актер заявил: «Ежели мне все это надоест, я выберу другую женщину». По словам Краско, ревность его супруги связана с ее комплексами, которые они вместе стараются преодолеть.



В конце передачи Иван Иванович представил гостям своих сыновей. Согласно результатам анализов ДНК, они оба были рождены от известного актера.