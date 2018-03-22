Иван Краско и Наталья Вяль прожили в браке 10 лет. За это время у супругов родились двое сыновей — Федор и Иван. После развода актер и его бывшая жена смогли сохранить теплые отношения. Народный артист РФ часто общается со своими детьми. Однако недавно выяснилось, что подобное положение совершенно не нравится его нынешней супруге Наталье. Молодая актриса уверена, что Вяль пытается рассорить их, чтобы вернуть Краско в семью. В новом выпуске программы «На самом деле» две Натальи вновь встретились лицом к лицу.
«Я чувствую, как эта женщина влезает в наши жизни. Это становится невыносимо. Я ее постоянно слышу по телефону… Ее звонки. У нас с Иваном Ивановичем сейчас отношения не очень из-за всей этой ситуации», — заявила Краско. По словам Натальи, она готова до конца отстаивать свой брак с актером.
После этого в студии появился сам Краско. Вяль подбежала и обняла бывшего мужа, а вот нынешняя супруга даже не поприветствовала его. Холодность Натальи удивила присутствовавших в студии и Ивана Ивановича. Известный актер заявил: «Ежели мне все это надоест, я выберу другую женщину». По словам Краско, ревность его супруги связана с ее комплексами, которые они вместе стараются преодолеть.
В конце передачи Иван Иванович представил гостям своих сыновей. Согласно результатам анализов ДНК, они оба были рождены от известного актера.
Это Наталья очень закомплексованная и какая-то ... Но у нее была трудная жизнь, без родителей, отец вообще неизвестен. Понятно почему она вышла замуж за старика, она тянется к нему как к отцу, думаю она действительно ребенок, недолюбленный, с большими психологическими проблемами.
Капец... он еще и перебирает... памперс не жмет?
И когда закончатся эти бесконечные шатания по шоу четы Краско? Вернулся бы к бывшей назад там все-таки и сыновья и квартира и отношения более земные нежели с этой молодухой.Мало того что она косноязычная да еще и глупая. Что Краско в ней нашел? С ней даже говорить неинтересно.
Это что за цирк устроили? Рожают, выходят замуж и борятся за дедушку? А он еще и третью хочет? Мир сошел с ума...
а что, джиграханяна и витамину уже не показывают больше?
Ежели....."Ежили, нападут печенеги на землю Русскую".... Выйти замуж, простите, за старика (даже не мужчину в возрасте или чуть старше) - значит надеяться, что уж он то точно изменять не будет. И уже никогда не предаст/не сможет этого сделать. Дедуле повезло, а девочек жалко.
Ежели....."Ежили, нападут печенеги на землю Русскую".... .
а что, джиграханяна и витамину уже не показывают больше?
У Краско разница с женой 50 лет, а у Джигарханян-Цимбалюк всего 43. Вот лет на 60 была б разница, вообще б только их крутили круглосуточно