Дочь Лолиты Милявской Ева практически с самого рождения живет в Киеве с бабушкой и дедушкой. Певица в своем недавнем интервью порталу Wday.ru рассказала, что приняла решение оставить девочку со своими родителями, потому что в Москве помочь ей было некому. Лолита не могла много времени уделять маленькой дочери — нужно было работать.
«У Евы есть возможность находиться с бабушкой и дедушкой все 11 классов. И когда говорят, что я бросила своего ребенка, отвечаю, что это один из мудрейших поступков в моей жизни. В противном случае разрушила бы жизнь не только дочери, но мамы, которая поехала бы за внучкой, оставив мужа. Либо ребенок жил бы здесь с няней — чужим человеком», — поделилась Милявская.
Про словам Лолиты, Ева очень стеснительная и ей тяжело даются перемены. Сейчас она даже занимается с психологом, чтобы подготовиться к жизни в социуме.
Также Лолита рассказала, что хочет, чтобы перед поступлением в институт Ева сначала походила на подготовительные курсы. У дочери певицы склонность к языкам: она знает украинский, русский, английский, немецкий, учит самостоятельно французский. Также Ева очень интересуется искусством и пристально следит за всеми событиями, связанными с цирком. Лолита не исключает, что дочь станет переводчиком или критиком.
Ну что за сказки. Летели вместе из Болгарии, сидела на регистрацию рядом с девочкой, она не похожа на способную в институте обучаться и учащую языки. Очень косит, видно, что сильно заторможенная, на одежде зашитые мелкие дырочки, мне ее стало очень жалко. Причем, тетка, с которой девочка летела,мне показалась грубой, переставляла ее как вещь или совсем малыша. А мамаша на Жаре в это время позорилась.
Ну что за сказки. ... она не похожа на способную в институте обучаться и учащую языки. Очень косит, видно, что сильно заторможенная
Цекало не отец ей же. Он её просто записал на себя и алименты выплатил за 10 лет
Ну что за сказки. Летели вместе из Болгарии, сидела на регистрацию рядом с девочкой, она не похожа на способную в институте обучаться и учащую языки. Очень косит, видно, что сильно заторможенная, на одежде зашитые мелкие дырочки, мне ее стало очень жалко. Причем, тетка, с которой девочка летела,мне показалась грубой, переставляла ее как вещь или совсем малыша. А мамаша на Жаре в это время позорилась.
Надеюсь, Лолите хватит ума и денег отправить дочку учиться за границу, где есть прекрасные условия для обучения людей с ограниченными возможностями. В постсоветском институте ее заклюют такие как вы. Учиться могут все.
Цекало не отец ей же. Он её просто записал на себя и алименты выплатил за 10 лет
Надеюсь, Лолите хватит ума и денег отправить дочку учиться за границу, где есть прекрасные условия для обучения людей с ограниченными возможностями. В постсоветском институте ее заклюют такие как вы. Учиться могут все.
О чем вы? Ребенок не выглядит способным сдать какие то экзамены, у нее очень сильная отсталость. Где я ее клюнула??? Констатировала факт, не более того. И добавила, что мне ее ОЧЕНЬ ЖАЛКО, на ребенке явно экономят. На одежде, сопровождающих. Мне было ОЧЕНЬ грустно видеть ее такой. Матери уже не хватило ума, жалости или средств оградить девочку от внимания.
Цекало не отец ей же. Он её просто записал на себя и алименты выплатил за 10 лет
О чем вы? Ребенок не выглядит способным сдать какие то экзамены, у нее очень сильная отсталость. Где я ее клюнула??? Констатировала факт, не более того. И добавила, что мне ее ОЧЕНЬ ЖАЛКО, на ребенке явно экономят. На одежде, сопровождающих. Мне было ОЧЕНЬ грустно видеть ее такой. Матери уже не хватило ума, жалости или средств оградить девочку от внимания.
Действительно, это правильный поступок. С такой кочевой жизнью , как у Лолиты, у девочки просто не было бы семьи, а так она живет в благополучном доме , с любящей бабушкой. Таким бабушкам памятник при жизни надо ставить, просто молодец!
Надеюсь, Лолите хватит ума и денег отправить дочку учиться за границу, где есть прекрасные условия для обучения людей с ограниченными возможностями. В постсоветском институте ее заклюют такие как вы. Учиться могут все.