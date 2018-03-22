На Олимпийский играх в Пхенчхане Алина Загитова, несмотря на сильнейшее давление со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), смогла завоевать золотую медаль в женском одиночном катании. В одночасье фигуристка стала восходящей звездой российского спорта, за достижениями которой следят сотни тысяч поклонников. Не так давно Алина отправилась в Милан на чемпионат мира. Евгения Медведева не смогла участвовать в соревнованиях из-за травмы, поэтому большая часть россиян надеется на удачное выступление Загитовой.
Опередить российскую фигуристку смогла 31-летняя Каролина Костнер, тренером которой является знаменитый Алексей Мишин.
Алина рассказала о своих впечатлениях в эфире «Матч! Арена». «Я расстроилась, потому что не все получилось в программе. По моим ощущениям, я каталась немного скованно. Если честно, я тут сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Почему так вышло, пока не знаю, буду этот момент анализировать», — сообщила Загитова. По словам Алины, теперь она прекрасно понимает, какое давление испытывала на себя Евгения во время Олимпийских игр в Пхенчхане.
Впрочем, у Загитовой все еще есть шанс стать чемпионкой мира, если она сумеет блестяще откатать произвольную программу 23 марта.
Сумеет, у нее произвольная очень сильная
Алина пока что занимает второе место, после короткой программы, зачем писать неправду. У нее все шансы выиграть ЧМ, ее произвольная выше всех похвал! Давай, девочка наша чудесная, покажи всем, кто здесь королева льда! P.S. еще бы Каро не тянули, на домашнем то ЧМ))))
Что ж тут не понятного? Титул всегда давит. На олимпиаду она приехала неизвестной дебютанткой и терять ей было нечего. Неужели сама таких вещей не понимает? Ну а костнер- респект и уважуха. Женщине 30 лет, соревнуется с лёгкими малолетками, показывает настоящее женское катание.