Сейчас в Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Российские болельщики возлагают надежды на 15-летнюю Алину Загитову. Но пока по результатам короткой программы олимпийская чемпионка стала только второй.

На Олимпийский играх в Пхенчхане Алина Загитова, несмотря на сильнейшее давление со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), смогла завоевать золотую медаль в женском одиночном катании. В одночасье фигуристка стала восходящей звездой российского спорта, за достижениями которой следят сотни тысяч поклонников. Не так давно Алина отправилась в Милан на чемпионат мира. Евгения Медведева не смогла участвовать в соревнованиях из-за травмы, поэтому большая часть россиян надеется на удачное выступление Загитовой.



На днях фигуристы откатали короткую программу. По результатам выступления Алина заняла второе место.

Опередить российскую фигуристку смогла 31-летняя Каролина Костнер, тренером которой является знаменитый Алексей Мишин.



Алина рассказала о своих впечатлениях в эфире «Матч! Арена». «Я расстроилась, потому что не все получилось в программе. По моим ощущениям, я каталась немного скованно. Если честно, я тут сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Почему так вышло, пока не знаю, буду этот момент анализировать», — сообщила Загитова. По словам Алины, теперь она прекрасно понимает, какое давление испытывала на себя Евгения во время Олимпийских игр в Пхенчхане.



Впрочем, у Загитовой все еще есть шанс стать чемпионкой мира, если она сумеет блестяще откатать произвольную программу 23 марта.