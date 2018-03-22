22.03.2018
Сейчас в Милане проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Российские болельщики возлагают надежды на 15-летнюю Алину Загитову. Но пока по результатам короткой программы олимпийская чемпионка стала только второй.
  • Алина Загитова
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    Алина Загитова расстроена результатом короткой программы

На Олимпийский играх в Пхенчхане Алина Загитова, несмотря на сильнейшее давление со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), смогла завоевать золотую медаль в женском одиночном катании. В одночасье фигуристка стала восходящей звездой российского спорта, за достижениями которой следят сотни тысяч поклонников. Не так давно Алина отправилась в Милан на чемпионат мира. Евгения Медведева не смогла участвовать в соревнованиях из-за травмы, поэтому большая часть россиян надеется на удачное выступление Загитовой.

На днях фигуристы откатали короткую программу. По результатам выступления Алина заняла второе место.

Опередить российскую фигуристку смогла 31-летняя Каролина Костнер, тренером которой является знаменитый Алексей Мишин.

Алина рассказала о своих впечатлениях в эфире «Матч! Арена». «Я расстроилась, потому что не все получилось в программе. По моим ощущениям, я каталась немного скованно. Если честно, я тут сильнее волновалась, чем на Олимпийских играх. Почему так вышло, пока не знаю, буду этот момент анализировать», — сообщила Загитова. По словам Алины, теперь она прекрасно понимает, какое давление испытывала на себя Евгения во время Олимпийских игр в Пхенчхане.

Впрочем, у Загитовой все еще есть шанс стать чемпионкой мира, если она сумеет блестяще откатать произвольную программу 23 марта.

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