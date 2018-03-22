На днях телеканал НТВ опубликовал анонс нового выпуска программы «Секрет на миллион», в котором своими откровениями поделится 64-летний певец Алексей Глызин. Известно, что артист расскажет немало интересных деталей о карьере, но гораздо больше удивит фактами о своей личной жизни.
Так, певец впервые признается в том, что свою первую жену Людмилу Глызину он оставил из-за страсти к 17-летней любовнице.
Впрочем, несмотря на то, что в 1987 году 33-летний Глызин все-таки ушел от жены по требованию любовницы, узаконить с ней отношения он так и не смог. Евгения без сожаления предала российского артиста и ушла от него к другому мужчине.
Во время разговора с Лерой Кудрявцевой артист также назовет причину ухода из группы «Веселые ребята» и прокомментирует свою обиду на известного певца Александра Буйнова.
Хахахахаха))). Околдовали его. 17-тилетним и колдовать-то не надо. Пальчиком поманила и все колдовство. Опять таки, не он виноват, а его бедного зачаровали. Да-да