Романы на стороне нередко толкают мужчин к разводу, однако далеко не всегда их новые отношения приносят счастье. На днях стало известно о том, что Алексей Глызин оставил первую жену ради любовницы, которая очень скоро его бросила.

1 2 3 ... 13 Алексей Глызин появится в новом выпуске программы «Секрет на миллион»

На днях телеканал НТВ опубликовал анонс нового выпуска программы «Секрет на миллион», в котором своими откровениями поделится 64-летний певец Алексей Глызин. Известно, что артист расскажет немало интересных деталей о карьере, но гораздо больше удивит фактами о своей личной жизни.



Так, певец впервые признается в том, что свою первую жену Людмилу Глызину он оставил из-за страсти к 17-летней любовнице.

«Это было наваждение. Меня околдовали», — прокомментировал Алексей, вспоминая свои чувства к юной Евгении Герасимовой.

Впрочем, несмотря на то, что в 1987 году 33-летний Глызин все-таки ушел от жены по требованию любовницы, узаконить с ней отношения он так и не смог. Евгения без сожаления предала российского артиста и ушла от него к другому мужчине.



Во время разговора с Лерой Кудрявцевой артист также назовет причину ухода из группы «Веселые ребята» и прокомментирует свою обиду на известного певца Александра Буйнова.