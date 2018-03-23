В конце января Дмитрий Тарасов сыграл пышную свадьбу и обвенчался со своей возлюбленной Анастасией. Многие интернет-пользователи были уверены, что спешное бракосочетание связано с интересным положением бывшей модели. Однако ни футболист, ни его новоиспеченная супруга на слухи о беременности не реагировали. Правда, поклонники Анастасии заметили, что она стала крайне редко публиковать новые снимки. А если подобные кадр появлялись в ее микроблоге, то фигуру девушки разглядеть нельзя. Однако на дне рождения Дмитрия интернет-пользователям все же удалось рассмотреть беременный живот Анастасии.
Из достоверных источников стало известно, что рожать Тарасова будет уже в июле этого года. Поговаривают, в скором времени футболист и его избранница сделают официальное заявление, подтвердив слухи, которые ходят в СМИ.
Теперь поклонники спортсмена гадают, как на эту новость отреагирует его бывшая жена Ольга Бузова.
Как всегда - интрига в названии, вода в статье) как курсовая наспех
Не поклонница четы Тарасовых, но Насте желаю лёгкой беременности и родов! А кое-кто пусть от зависти лопнет, а то оскомину всем набила уже)
что за дурацкое название "беременный живот". Бесит
Анастасия красавица. Здоровья и лёгких родов.
Надо же, новость дня!
А "без реакции бывшей жены Ольги" эта пара жить не может?
Нужно одобрение или тупо рейтинги за счёт бывшей жены?
Не поклонница четы Тарасовых, но Насте желаю лёгкой беременности и родов! А кое-кто пусть от зависти лопнет, а то оскомину всем набила уже)
Сейчас и остальные домочадцы-не поклонницы подтянутся )))
родили бы тихо, кто там инфу сливает, подставляет их? Курникова молодец, родила никто даже не понял что была беременная)
Писали уже об этом пару дней назад!
Это чтобы мы не забыливали о тех, кто "устал жить ради лайков и на показ"?
😹😹😹👍👍👍😉😉😉
Надо же, новость дня! А "без реакции бывшей жены Ольги" эта пара жить не может? Нужно одобрение или тупо рейтинги за счёт бывшей жены?
Она уже как фамильное привидение, никак не угомонится.
Она уже как фамильное привидение, никак не угомонится.