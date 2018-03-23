В прессе с самой свадьбы ходят слухи о том, что 31-летний Дмитрий Тарасов и его 23-летняя жена Анастасия ждут ребенка. Супруги пока не подтвердили прибавление в семье. Однако на днях стало известно, когда должна родить экс-модель.

1 2 3 ... 14 Стало известно, когда появится на свет ребенок Анастасии и Дмитрия Тарасовых

В конце января Дмитрий Тарасов сыграл пышную свадьбу и обвенчался со своей возлюбленной Анастасией. Многие интернет-пользователи были уверены, что спешное бракосочетание связано с интересным положением бывшей модели. Однако ни футболист, ни его новоиспеченная супруга на слухи о беременности не реагировали. Правда, поклонники Анастасии заметили, что она стала крайне редко публиковать новые снимки. А если подобные кадр появлялись в ее микроблоге, то фигуру девушки разглядеть нельзя. Однако на дне рождения Дмитрия интернет-пользователям все же удалось рассмотреть беременный живот Анастасии.

На днях журналисты портала Peopletalk выяснили, когда в семье Тарасовых случится прибавление.

Из достоверных источников стало известно, что рожать Тарасова будет уже в июле этого года. Поговаривают, в скором времени футболист и его избранница сделают официальное заявление, подтвердив слухи, которые ходят в СМИ.



Теперь поклонники спортсмена гадают, как на эту новость отреагирует его бывшая жена Ольга Бузова.