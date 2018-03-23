39-летняя Диана Гурцкая стала гостьей программы «Жить здорово!». В студии Елены Малышевой знаменитая певица рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи.

1 2 3 ... 13 Диана Гурцкая призналась, что у нее была диагностирован рак матки

Никто не застрахован от врачебной ошибки. В новом выпуске программы «Жить здорово!» Диана Гурцкая призналась, что во время одного и обследований специалисты вынесли ей страшный вердикт. Медики заявили, что у певицы рак матки. Чтобы спасти жизнь артистки специалист предложил ей сделать срочную операцию по удалению опухоли, подчеркнув, что вместе с ней Диана лишится и важного женского органа. Гурцкая призналась, что в тот момент переживала за свое здоровье куда меньше, чем за жизнь своего сына Константина. «Думала: ''Господи, что с ним потом станет?''. Не знала, как жить дальше», — вспомнила певица.

Диана решила перепроверить свой диагноз и обратилась к другим специалистам. Оказалось, что дело было вовсе не в онкологии.

Гурцкой удалили миому. «Есть врач от Бога, которая меня вернула с того света. Она страшную болезнь не подтвердила. Меня прооперировали, матку сохранили. На второй день она меня уже прогуливала по коридору больницы. Обязательно надо ходить, не лежать, кушать. Я ожила», — рассказала певица.



Диана призналась, что сейчас они с мужем подумывают завести второго ребенка. «Очень хотела бы дочку. Был момент, когда Костя был маленький, не хотела делить свою любовь к нему с кем-либо, а сейчас понимаю, что ему нужен брат, сестра», — поделилась артистка. Супруг Петр согласился с певицей и сообщил, что тоже мечтает о дочери.