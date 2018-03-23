Стало известно, что одна из солисток «ВИА Гры» собирается покинуть коллектив. По некоторым данным, в скором времени из группы уйдет 27-летняя Миша Романова.

1 2 3 ... 12 В Сети ходят слухи, что группу «ВИА Гра» в скором времени покинет одна из солисток

В Сети вовсю обсуждают скорый уход из группы «ВИА Гра» Натальи Могиленец, более известной как Миша Романова. Как пишет kp.ru, в музыкальной тусовке об этом говорят как о свершившимся факте.

Официальные представители коллектива хоть и не подтверждают данную информацию, но намекают, что поклонников в скором времени ждет интересная новость.

Слухи об уходе Романовой из «ВИА Гры» ходят уже с 2014 года, на тот момент СМИ связывали это с тем, что Миша якобы не ладила с коллегами из группы. Однако тогда директор коллектива развеял эти слухи, заявив, что девушки дружат.



Неизвестно, что на сей раз послужило причиной гипотетических изменений состава группы. Некоторые пользователи Сети предполагают, что Романова решила начать сольную карьеру. Еще до того как стать частью «ВИА Гры», она записала сингл «Невесомая», автором которого является Макс Барских. Однако многие поклонники надеются, что Миша уходит в декретный отпуск, а потом снова займет в группе свое законное место.



Напомним, что Миша Романова стала участницей «ВИА Гры» в 2013 году после победы в телешоу «Хочу к Меладзе». Певица полюбилась поклонникам своей сумасшедшей энергетикой и сексуальным тембром голоса.

