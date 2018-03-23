Долгое время Тина Канделаки усердно работала в спортзале, чтобы стать обладательницей идеальной фигуры. Однако интернет-пользователи регулярно критикуют формы медиадивы: одни то и дело советуют ей еще похудеть, другие, наоборот, просят знаменитость набрать несколько килограммов.
На днях Канделаки опубликовала в соцсети снимок с недавней встречи со студентами. Одна из подписчиц написала, что у нее никогда не будет красивой талии. Тина на такое замечание совсем не обиделась и даже согласилась с девушкой.
После этого самые внимательные фолловеры пожелали генеральному продюсеру телеканала «Матч ТВ» здоровья и начали поздравлять с беременностью.
Напомним, Тина почти четыре года замужем за бизнесменом Василием Бровко. Супруги не торопились с пополнением в семействе. Канделаки много времени уделяет работе и воспитанию дочери Мелании и сына Леонтия от первого брака с Андреем Кондрахиным.
Если это так -я поздравляю Вас Тина и желаю Вам легкой беременности и здорового малыша!
Тина всегда такая интересная и озорная,нравится)
А Дети это прекрасно-счастья всем!
Только сейчас обратила внимание, что она очень похожа на Нелли Фуртадо!! Ну,... в ее лучшие годы..))
Что она сотворила с лицом? Теперь узнать ее можно только по фигуре.
Он ей , как сын:(((