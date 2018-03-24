23 марта 15-летняя Алина Загитова выступила с произвольной программой на чемпионате мира в Милане. Спортсменка считалась главной претенденткой на победу, однако заняла лишь пятое место.

1 2 3 ... 15 Алина Загитова не смогла справиться с напряжением на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане

Не так давно завершились Олимпийские игры в Пхенчхане, звездой которых стала Алина Загитова. Юная фигуристка смогла обойти Евгению Медведеву и выиграть золото. После неожиданной победы Загитовой болельщики с нетерпением ждали чемпионата мира в Милане. Тем более что ее соперница была вынуждена пропустить турнир из-за травмы.



Однако Алина начала сдавать свои позиции: она уступила первое место 31-летней Каролине Костнер в короткой программе. Фанаты надеялись, что фигуристка соберется, ведь у нее еще оставался шанс стать чемпионкой.



Тем не менее переволновавшаяся Загитова, выступив с произвольной программой, допустила несколько серьезных ошибок: Алина трижды упала. Несмотря на то, что спортсменка до последнего старалась спасти свой номер, она стала лишь пятой.



Как и болельщики, Загитова была так расстроена, что расплакалась, не успев покинуть лед. Эксперты отмечают, что, вероятно, спортсменка не выдержала психологического давления и пристального внимания со стороны общественности, а также не успела отдохнуть после Олимпиады. К слову, новой чемпионкой в женском одиночном катании стала 22-летняя канадка Кейтлин Осмонд.