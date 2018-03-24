Не так давно завершились Олимпийские игры в Пхенчхане, звездой которых стала Алина Загитова. Юная фигуристка смогла обойти Евгению Медведеву и выиграть золото. После неожиданной победы Загитовой болельщики с нетерпением ждали чемпионата мира в Милане. Тем более что ее соперница была вынуждена пропустить турнир из-за травмы.
Однако Алина начала сдавать свои позиции: она уступила первое место 31-летней Каролине Костнер в короткой программе. Фанаты надеялись, что фигуристка соберется, ведь у нее еще оставался шанс стать чемпионкой.
Тем не менее переволновавшаяся Загитова, выступив с произвольной программой, допустила несколько серьезных ошибок: Алина трижды упала. Несмотря на то, что спортсменка до последнего старалась спасти свой номер, она стала лишь пятой.
Как и болельщики, Загитова была так расстроена, что расплакалась, не успев покинуть лед. Эксперты отмечают, что, вероятно, спортсменка не выдержала психологического давления и пристального внимания со стороны общественности, а также не успела отдохнуть после Олимпиады. К слову, новой чемпионкой в женском одиночном катании стала 22-летняя канадка Кейтлин Осмонд.
Не выдержавшая прессинга Алина Загитова не смогла подтвердить звание лучшей фигуристки
Не так давно завершились Олимпийские игры в Пхенчхане, звездой которых стала Алина Загитова. Юная фигуристка смогла обойти Евгению Медведеву и выиграть золото. После неожиданной победы Загитовой болельщики с нетерпением ждали чемпионата мира в Милане. Тем более что ее соперница была вынуждена пропустить турнир из-за травмы.
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Зато с наградами...
Ну и ничего страшного, бывает. Абсолютно не страдаю по этому поводу. У нее все впереди, главное, не сдаваться.
Если устал,заболел,то не следовало и ехать....а теперь все скажут,что наша чемпиона однодневка...
Не надо расстраиваться,она доказала,что она лучшая!возможно,сказалась усталость после олимпийских игр
Алина самая красивая и сильная фигуристка ,не отчаивайся и не переживай сильно ,ты молодец и у тебя все впереди
Это спорт, всякое бывает.
5-е место не позор. Скольких мы не знаем, которые мечтают на чемпионат попасть.
Если устал,заболел,то не следовало и ехать....а теперь все скажут,что наша чемпиона однодневка...
Ничего страшного. Алина молодец, 5 место тоже хорошо. А тренера и психолога - на мыло.
Ничего страшного. Алина молодец, 5 место тоже хорошо. А тренера и психолога - на мыло.