На дня турецкая полиция задержала 36-летнего Аднана Коча, его братьев и друга. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчин запрещенные вещества.

1 2 3 ... 12 Российские СМИ сообщили, что актер Аднан Коч задержан в Стамбуле

Аднан Коч прославился не только в родной Турции, но и в России, благодаря участию в сериалах «Великолепный век» и «Восток-Запад», в котором он сыграл с Евгенией Лозой. При этом личная жизнь Коча не столь успешна, как актерская карьера. В прошлом году Аднан развелся с женой Дилек. Экс-супруги остались в хороших отношениях и вместе воспитывают сына Мехмеда Эфе.



Тем не менее Аднан старается вести закрытый образ жизни и как можно реже давать журналистам и поклонникам поводы для пересудов. Однако на днях российские СМИ сообщили, что Коч, его братья и друг были арестованы в Стамбуле. Одним из задержанных оказался местный наркоторговец Синан Бозбурун. При обыске полицейские нашли у мужчин запрещенные вещества. Суд уже назначил артисту меру пресечения в виде содержания под стражей.



Если правоохранительные органы докажут, что Аднан хранил наркотики, то его могут посадить в тюрьму на 17 лет. А если будет выявлена причастность актера и других мужчин к распространению препаратов, то их и вовсе могут казнить. Впрочем, иногда подсудимых обязывают лишь заплатить огромный штраф.