Вот уже несколько дней в Милане идет чемпионат мира по фигурному катанию. Несмотря на то, что Алина Загитова, которая была главной претенденткой на победу, стала лишь пятой среди женщин, россияне не остались без наград.
24 марта состоялись соревнования среди мужчин. Михаил Коляда впервые выиграл медаль на ЧМ. Спортсмен стал третьим с результатом в 272,32 балла, хотя и упал в начале проката. К слову, в прошлом году фигурист был лишь восьмым. Золото завоевал американец Нэтан Чен, а серебро — японец Шома Уно.
Напомним, Михаил выступал на Олимпиаде в Пхенчхане. Однако тогда в одиночном катании Коляда не смог показать все, на что способен, и за четыре номера упал шесть раз. В итоге фигурист занял лишь восьмую строчку. Некоторые злопыхатели даже утверждали, что именно из-за спортсмена российские фигуристы не взяли золото в командных соревнованиях.
23-летний Михаил Коляда реабилитировался после Олимпиады и стал призером ЧМ по фигурному катанию
Вот уже несколько дней в Милане идет чемпионат мира по фигурному катанию. Несмотря на то, что Алина Загитова, которая была главной претенденткой на победу, стала лишь пятой среди женщин, россияне не остались без наград.
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2 часа назад смотрела этот ЧМ.Коляда очень понравился ,несмотря на то что упал.очень хорошо катается,плавно.программа произвольная у него супер!
Да. Он молоде. Че к нему все прицепились
ПРОСТО МОЛОДЕЦ! после золота Плющенко на чемпионате мира 2004, у нас была только одна бронзовая медаль на чемпионате мира-2011 у Гачинского. и тишина. полный ноль. полный. и теперь в 2018- бронза. наконееец то! ура! и самое главное, благодаря Коляде и Алиеву в следующем году впервые с 2005 года у нас возможность выставить 3 одиночника!!! (чтоб никто не жаловался, что его не взяли в команду)