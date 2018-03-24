24 марта в Милане прошли выступления мужчин-одиночников с произвольной программой. По результатам прокатов Михаил Коляда завоевал бронзу.

1 2 3 ... 8 Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по фигурному катанию

Вот уже несколько дней в Милане идет чемпионат мира по фигурному катанию. Несмотря на то, что Алина Загитова, которая была главной претенденткой на победу, стала лишь пятой среди женщин, россияне не остались без наград.



24 марта состоялись соревнования среди мужчин. Михаил Коляда впервые выиграл медаль на ЧМ. Спортсмен стал третьим с результатом в 272,32 балла, хотя и упал в начале проката. К слову, в прошлом году фигурист был лишь восьмым. Золото завоевал американец Нэтан Чен, а серебро — японец Шома Уно.



Напомним, Михаил выступал на Олимпиаде в Пхенчхане. Однако тогда в одиночном катании Коляда не смог показать все, на что способен, и за четыре номера упал шесть раз. В итоге фигурист занял лишь восьмую строчку. Некоторые злопыхатели даже утверждали, что именно из-за спортсмена российские фигуристы не взяли золото в командных соревнованиях.