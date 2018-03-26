24 марта Александру Буйнову исполнилось 68 лет. По этому случаю музыкант устроил шикарный праздник, на который позвал своих самых близких друзей. Поздравить певца лично пришли Максим Галкин, Олеся Судзиловская, Жасмин и многие другие.

1 2 3 ... 11 Александр Буйнов устроил шикарный день рождения для своих звездных друзей

На днях Александр Буйнов вместе со своими звездными друзьями отправился в один из московских ресторанов, чтобы отметить 68-летие. Гости вечера вовсю делились фотографиями с торжества на своих страницах в соцсетях, а также публиковали забавные ролики с именинником. На одном из них Максим Галкин исполнял песню Du Hast немецкой группы Rammstein. Однако Олег Газманов и Александр Буйнов в конце решили немного изменить композицию и спели другой хит «Москва, звонят колокола».



Также на празднике присутствовали Валентин Юдашкин, Олеся Судзиловская, Жасмин, Надежда Бабкина, Ида Достман и многие другие.

Алла Пугачева, судя по всему, не смогла появиться на вечеринке. Однако Примадонна была одной из первых, кто поздравил Александра в соцсетях. «С днем рождения, брат! Душой всегда рядом с тобой», — написала певица в своем микроблоге.



Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям Аллы Пугачевой: «Здоровья и энергии», «С днем рождения», «Долгих лет жизни!», «Любимые артисты, оставайтесь такими же». Многие фолловеры Примадонны хотели узнать, почему она не присутствовала на празднике. Однако певица на вопросы подписчиков отвечать не стала.