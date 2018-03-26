На днях Александр Буйнов вместе со своими звездными друзьями отправился в один из московских ресторанов, чтобы отметить 68-летие. Гости вечера вовсю делились фотографиями с торжества на своих страницах в соцсетях, а также публиковали забавные ролики с именинником. На одном из них Максим Галкин исполнял песню Du Hast немецкой группы Rammstein. Однако Олег Газманов и Александр Буйнов в конце решили немного изменить композицию и спели другой хит «Москва, звонят колокола».
Алла Пугачева, судя по всему, не смогла появиться на вечеринке. Однако Примадонна была одной из первых, кто поздравил Александра в соцсетях. «С днем рождения, брат! Душой всегда рядом с тобой», — написала певица в своем микроблоге.
Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям Аллы Пугачевой: «Здоровья и энергии», «С днем рождения», «Долгих лет жизни!», «Любимые артисты, оставайтесь такими же». Многие фолловеры Примадонны хотели узнать, почему она не присутствовала на празднике. Однако певица на вопросы подписчиков отвечать не стала.
все-мумии
Пенсионный фонд России
А где гости?
И даже фото не подписаны ((
Узнала Юдашкина (почему один?) и Бабкину с Газмановым, и все!
А где жена Буйнова? давно не видно рядом с ним, а так пиарили свою любовь неземную....
Меня приятно поразил именинник. Он же выглядит на 20 лет моложе своего возраста. Браво! И так держать!