26.03.2018
24 марта Александру Буйнову исполнилось 68 лет. По этому случаю музыкант устроил шикарный праздник, на который позвал своих самых близких друзей. Поздравить певца лично пришли Максим Галкин, Олеся Судзиловская, Жасмин и многие другие.
  • Александр Буйнов, Надежда Бабкина, Максим Галкин, Олеся Судзиловская, Певица Жасмин
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    Александр Буйнов устроил шикарный день рождения для своих звездных друзей

На днях Александр Буйнов вместе со своими звездными друзьями отправился в один из московских ресторанов, чтобы отметить 68-летие. Гости вечера вовсю делились фотографиями с торжества на своих страницах в соцсетях, а также публиковали забавные ролики с именинником. На одном из них Максим Галкин исполнял песню Du Hast немецкой группы Rammstein. Однако Олег Газманов и Александр Буйнов в конце решили немного изменить композицию и спели другой хит «Москва, звонят колокола».

Также на празднике присутствовали Валентин Юдашкин, Олеся Судзиловская, Жасмин, Надежда Бабкина, Ида Достман и многие другие.

Алла Пугачева, судя по всему, не смогла появиться на вечеринке. Однако Примадонна была одной из первых, кто поздравил Александра в соцсетях. «С днем рождения, брат! Душой всегда рядом с тобой», — написала певица в своем микроблоге. 

Интернет-пользователи присоединились к поздравлениям Аллы Пугачевой: «Здоровья и энергии», «С днем рождения», «Долгих лет жизни!», «Любимые артисты, оставайтесь такими же». Многие фолловеры Примадонны хотели узнать, почему она не присутствовала на празднике. Однако певица на вопросы подписчиков отвечать не стала. 

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