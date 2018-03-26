Любовь Успенская регулярно гастролирует по стране. Однако ее недавнее выступление в Омске едва не сорвалось из-за неприятного инцидента на борту самолета. Певица попыталась пронести в салон свою собаку. Однако стюардесса отказалась пускать артистку с собакой на руках и попросила ее поместить животное в переноску. Любовь отказалась, за что ее и сняли с рейса. В интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» Успенская в красках описала произошедшее. «Я же знала, что они высадят всех пассажиров, детей, заставят выйти с самолета, обыскивать багажи. Я повернулась, и вышла из самолета. Эта, которая это все устроила, в голову даже не брала, что она имеет дело с артистом, который едет на гастроли, который срывает тур, подставляет все города, людей», — негодовала певица.
«Собираюсь подавать в суд! Нет, я буду. Я пока с адвокатом связалась. И у меня были свидетели», — сообщила журналистам Успенская. Королева шансона дала понять, что сделает все возможное, чтобы наказать бортпроводницу и командира экипажа, не пустивших ее в самолет.
проиграет суд, стюардесса все сдела правильно, собака любого размера перевозится в перевозке
стюардесса соблюдала правила, не хамила, какой суд? Она его проиграет.
Из-за собаки подавать в суд. Цирк!
Эта, которая это все устроила, в голову даже не брала, что она имеет дело с артистом, который едет на гастроли, который срывает тур, подставляет все города, людей»Правила есть правила. Но улыбнуло)
Почему, почему наши "звезды" считают, что им закон не писан?Что все равны, но некоторые равнее и можно спокойно нарушать правила, предписания и законы?
До чего же глупая женщина! И речь несвязная. Лучше б извиилась!
Ну, одна такая «майорша» уже вопила, что всех засудит. В результате выплатила штраф и компенсации.
ахаха, одна майор фсб, другая артистка)))
Да уж, если так переживала за свой тур и поклонников, могла бы собаку в переноску посадить
А почему это Успенская решила, что будут высаживать остальных пассажиров и обыскивать их багаж? Из-за её собачонки? Бред полный, у тётки звездная болезнь отягощается старческим маразмом.