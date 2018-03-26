64-летняя Любовь Успенская оказалась в центре скандала после того, как ее сняли с рейса из-за конфликта с бортпроводницей. На днях певица рассказала журналистам, что на самом деле произошло перед вылетом.

Любовь Успенская регулярно гастролирует по стране. Однако ее недавнее выступление в Омске едва не сорвалось из-за неприятного инцидента на борту самолета. Певица попыталась пронести в салон свою собаку. Однако стюардесса отказалась пускать артистку с собакой на руках и попросила ее поместить животное в переноску. Любовь отказалась, за что ее и сняли с рейса. В интервью журналистам программы «Ты не поверишь!» Успенская в красках описала произошедшее. «Я же знала, что они высадят всех пассажиров, детей, заставят выйти с самолета, обыскивать багажи. Я повернулась, и вышла из самолета. Эта, которая это все устроила, в голову даже не брала, что она имеет дело с артистом, который едет на гастроли, который срывает тур, подставляет все города, людей», — негодовала певица.

Артистка не намерена оставлять все так, как есть. По словам Любови, она уже подключила к этому делу адвокатов.

«Собираюсь подавать в суд! Нет, я буду. Я пока с адвокатом связалась. И у меня были свидетели», — сообщила журналистам Успенская. Королева шансона дала понять, что сделает все возможное, чтобы наказать бортпроводницу и командира экипажа, не пустивших ее в самолет.