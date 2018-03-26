Не так давно в прессе появилась информация о том, что 70-летняя София Ротару тайно вышла замуж. Журналисты попытались выяснить, не стал ли супругом певицы ее давний воздыхатель Василий Богатерыв.

1 2 3 ... 14 Василий Богатырев долго ухаживал за Софией Ротару

Не так давно Сергей Зверев сообщил, что София Ротару уже давно замужем. Впрочем, сын артистки Руслан Евдокименко поспешил эту новость опровергнуть. « У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне», — заявил мужчина в интервью телеканалу РЕН ТВ. Однако журналисты «Экспресс-газеты» попытались разузнать, не вышла ли София Михайловна замуж за Василия Богатырева, музыканта аккомомпанировавшего певице.



Как удалось выяснить представителям прессы, не так давно он действительно женился.

Избранницей Василия стала американка Инесса Аллен. Со своей первой женой Богатырев расстался еще в 2015 году. «По его словам, она выпила у него немало крови. Он оставил ей квартиру. Купил квартиру ребенку. И до сих пор им помогает, оплачивает все их счета», — рассказал продюсер Константин Щербинин.



Однако в свое время Василий действительно активно ухаживал за Софией Михайловной. «Дарил ей то хрустальную розу, то какие-то еще сумасшедшие подарки. И всячески подыгрывал прессе, жаждавшей видеть их любовниками. София Михайловна в ответ благосклонно улыбалась и его игры никак не пресекала. Видимо, ей было приятно, что все говорили про ее отношения с молодым интересным парнем», — поведала бывший концертный директор артистки Ольга Коняхина. По ее мнению, между певицей и музыкантом не было ничего серьезного.