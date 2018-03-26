Не так давно Сергей Зверев сообщил, что София Ротару уже давно замужем. Впрочем, сын артистки Руслан Евдокименко поспешил эту новость опровергнуть. « У нее сердце занято ее мужем, хоть и покойным. Навсегда, поверьте мне», — заявил мужчина в интервью телеканалу РЕН ТВ. Однако журналисты «Экспресс-газеты» попытались разузнать, не вышла ли София Михайловна замуж за Василия Богатырева, музыканта аккомомпанировавшего певице.
Избранницей Василия стала американка Инесса Аллен. Со своей первой женой Богатырев расстался еще в 2015 году. «По его словам, она выпила у него немало крови. Он оставил ей квартиру. Купил квартиру ребенку. И до сих пор им помогает, оплачивает все их счета», — рассказал продюсер Константин Щербинин.
Однако в свое время Василий действительно активно ухаживал за Софией Михайловной. «Дарил ей то хрустальную розу, то какие-то еще сумасшедшие подарки. И всячески подыгрывал прессе, жаждавшей видеть их любовниками. София Михайловна в ответ благосклонно улыбалась и его игры никак не пресекала. Видимо, ей было приятно, что все говорили про ее отношения с молодым интересным парнем», — поведала бывший концертный директор артистки Ольга Коняхина. По ее мнению, между певицей и музыкантом не было ничего серьезного.