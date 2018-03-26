26 марта в прессе появилась информация о том, что Сергей Мавроди был госпитализирован в Боткинскую больницу. Основатель общества «МММ» скончался утром после обширного сердечного приступа.

1 2 3 ... 10 Сергей Мавроди умер в одной из московских больниц

В последнее время имя Сергея Мавроди обсуждалось только в связи с его объявлением о создании собственной криптовалюты Mavro. Несмотря на то, что в 2007 году организатор общества «МММ» был признан мошенником и приговорен к четырем годам лишения свободы, многие интернет-пользователи выразили желание поучаствовать в его новом проекте. Сергей регулярно публиковал сообщения на своей странице в Твиттере. Однако сегодня Telegram-канал Mash сообщил о том, что Мавроди скончался в Боткинской больнице.

Основатель финансовой пирамиды был госпитализирован поздно ночью. Около семи утра он скончался от обширного сердечного приступа.

По данным канала, Сергея нашли в практически бессознательном состоянии на автобусной остановке на улице Поликарпова. Неизвестный прохожий вызвал ему скорую помощь.



Как утверждается в Сети, врачей насторожили обстоятельства смерти основателя общества «МММ», поэтому они приняли решение направить тело Мавроди в судебный морг.



Woman.ru приносит свои соболезнования родным Сергея Мавроди.