В последнее время имя Сергея Мавроди обсуждалось только в связи с его объявлением о создании собственной криптовалюты Mavro. Несмотря на то, что в 2007 году организатор общества «МММ» был признан мошенником и приговорен к четырем годам лишения свободы, многие интернет-пользователи выразили желание поучаствовать в его новом проекте. Сергей регулярно публиковал сообщения на своей странице в Твиттере. Однако сегодня Telegram-канал Mash сообщил о том, что Мавроди скончался в Боткинской больнице.
По данным канала, Сергея нашли в практически бессознательном состоянии на автобусной остановке на улице Поликарпова. Неизвестный прохожий вызвал ему скорую помощь.
Как утверждается в Сети, врачей насторожили обстоятельства смерти основателя общества «МММ», поэтому они приняли решение направить тело Мавроди в судебный морг.
Woman.ru приносит свои соболезнования родным Сергея Мавроди.
обвиняли во всем Мавроди, а сами крутили рекламу с известными актерами на центральных каналах, значит государство было сообщником. Но наказан был, и отсидел один мавроди, странно.
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