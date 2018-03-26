36-летний Иван Стебунов стал героем программы «Однажды». В студии актер признался, что наконец встретил свою любовь и теперь готовится к свадьбе. Экс-супруг Марины Александровой надеется в скором времени стать отцом.

После развода с Мариной Александровой в 2010 году Иван Стебунов пережил личный и творческий кризис. Актер уволился из «Современника», уехал из России и пропал с радаров СМИ на несколько лет. Спустя некоторое время он все же вернулся в столицу, устроился в театр Галины Волчек и начал снова сниматься в кино. В новом выпуске программы «Однажды» Стебунов рассказал, что произошло с ним за то время, пока он отсутствовал. «Мой ангел-хранитель отвернулся от меня. Он устал меня спасать. Я был и в физическом, и в эмоциональном плане не очень хорош в тот момент, в тридцать три года. Я абсолютно наплевательски себя вел, легкомысленно относился и к выбору материала, и к ролям, вообще ко всему. Я нисколько не готовился и все делал левой ногой. Честно», — вспомнил Иван о сложном периоде после разрыва с Мариной.

Вернувшись в Москву, Стебунов не только смог восстановить карьеру, но и нашел свою любовь.

Избранницей актера стала экономист и модель Елена Власова. По словам Ивана, сейчас они с возлюбленной активно готовятся к свадьбе. «Какой-то правильный человек появился в моей жизни. Мы, слава богу, строим дом, и надеюсь, скоро в этом доме что-то еще зашумит и забегает», — сообщил Стебунов. Дату бракосочетания Иван предпочел не раскрывать.