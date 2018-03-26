Недавно 39-летняя порнозвезда Сторми Дэниэлс раскрыла подробности романа с 71-летним Дональдом Трампом. В откровенном интервью каналу CNN экс-любовница призналась, что президент США сравнивал ее со своей дочерью Иванкой.

1 2 3 ... 13 Сторми Дэниэлс рассказала каналу CNN откровенные подробности своего романа с Дональдом Трампом

На днях Сторми Дэниэлс дала часовое интервью корреспонденту CNN Андерсону Куперу. Порноактриса рассказала подробности своего романа с президентом США Дональдом Трампом, который случился в 2006 году. Отношения экс-любовников, по словам Сторми, длились 10 месяцев. Дэниэлс и Трамп встречались раз в неделю, а иногда даже чаще. Будущий президент приглашал ее домой, показывал спальню жены Мелании и сравнивал с дочерью Иванкой.

«Ты особенная, ты напоминаешь мне мою дочь. Ты умна и красива. На тебя можно положиться, ты мне очень нравишься», — по словам Дэниэлс, признавался ей Трамп.

Сторми Дэниэлс также рассказала, что была искренне влюблена в Дональда Трампа и рассчитывала на брак с ним, но прервала отношения из-за чувства вины и стыда перед Меланией Трамп, несмотря на то, что будущий президент просил ее не волноваться о его жене и говорил, что давно ночует с ней в разных спальнях.



Порнозвезда также заявила, что голосовала за Трампа на выборах и не хотела причинить вред его политической карьере, рассказав об их связи.