На днях Сторми Дэниэлс дала часовое интервью корреспонденту CNN Андерсону Куперу. Порноактриса рассказала подробности своего романа с президентом США Дональдом Трампом, который случился в 2006 году. Отношения экс-любовников, по словам Сторми, длились 10 месяцев. Дэниэлс и Трамп встречались раз в неделю, а иногда даже чаще. Будущий президент приглашал ее домой, показывал спальню жены Мелании и сравнивал с дочерью Иванкой.
Сторми Дэниэлс также рассказала, что была искренне влюблена в Дональда Трампа и рассчитывала на брак с ним, но прервала отношения из-за чувства вины и стыда перед Меланией Трамп, несмотря на то, что будущий президент просил ее не волноваться о его жене и говорил, что давно ночует с ней в разных спальнях.
Порнозвезда также заявила, что голосовала за Трампа на выборах и не хотела причинить вред его политической карьере, рассказав об их связи.