Кейт Миддлтон родила второго сына

23 апреля в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма произошло радостное событие: у них родился еще один сын. Молодая мама и новорожденный чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке.

Радостная новость из Великобритании уже облетела весь мир: 36-летние герцог и герцогиня Кембриджские стали родителями в третий раз. Кейт Миддлтон родила сына в клинике Святой Марии в Лондоне в 11:01 по местному времени. В свое время именно там появились на свет старшие дети Кэтрин — 4-летний принц Джордж и принцесса Шарлотта, которой со дня на день исполнится три года. Как сообщают официальные представители британской королевской семьи в Твиттере, вес новорожденного составляет 3 килограмма 800 граммов. Известно, что принц Уильям присутствовал при родах жены.



Интересно, что своего третьего ребенка Кейт изначально планировала рожать дома, чтобы избежать лишней шумихи вокруг этого события. Однако за несколько недель до родов многодетная мать все же передумала и решила, что в больнице ей будет комфортнее и спокойнее.



Третья беременность герцогини Кембриджской протекала на удивление легко. Лишь в первые месяцы она боролась с токсикозом. В целом же Кэтрин была весела и активно посещала все королевские приемы и благотворительные мероприятия чуть ли не до самых родов.



Woman.ru поздравляет новоиспеченных многодетных родителей с пополнением в семье и желает маме с малышом крепкого здоровья! По традиции мы держим руку на пульсе и в самое ближайшее время поделимся с вами первыми деталями из жизни маленького принца, а также сообщим его имя.



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