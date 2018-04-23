Радостная новость из Великобритании уже облетела весь мир: 36-летние герцог и герцогиня Кембриджские стали родителями в третий раз. Кейт Миддлтон родила сына в клинике Святой Марии в Лондоне в 11:01 по местному времени. В свое время именно там появились на свет старшие дети Кэтрин — 4-летний принц Джордж и принцесса Шарлотта, которой со дня на день исполнится три года. Как сообщают официальные представители британской королевской семьи в Твиттере, вес новорожденного составляет 3 килограмма 800 граммов. Известно, что принц Уильям присутствовал при родах жены.
Интересно, что своего третьего ребенка Кейт изначально планировала рожать дома, чтобы избежать лишней шумихи вокруг этого события. Однако за несколько недель до родов многодетная мать все же передумала и решила, что в больнице ей будет комфортнее и спокойнее.
Третья беременность герцогини Кембриджской протекала на удивление легко. Лишь в первые месяцы она боролась с токсикозом. В целом же Кэтрин была весела и активно посещала все королевские приемы и благотворительные мероприятия чуть ли не до самых родов.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных многодетных родителей с пополнением в семье и желает маме с малышом крепкого здоровья! По традиции мы держим руку на пульсе и в самое ближайшее время поделимся с вами первыми деталями из жизни маленького принца, а также сообщим его имя.
Кейт Миддлтон родила второго сына
Радостная новость из Великобритании уже облетела весь мир: 36-летние герцог и герцогиня Кембриджские стали родителями в третий раз. Кейт Миддлтон родила сына в клинике Святой Марии в Лондоне в 11:01 по местному времени. В свое время именно там появились на свет старшие дети Кэтрин — 4-летний принц Джордж и принцесса Шарлотта, которой со дня на день исполнится три года. Как сообщают официальные представители британской королевской семьи в Твиттере, вес новорожденного составляет 3 килограмма 800 граммов. Известно, что принц Уильям присутствовал при родах жены.
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Как быстро все у других)))) моему малышу 6 мес, а мне кажется вечность прошла пока его носила. А тут хоп и 3е уже😃😃😃
В королевской семьи стало на одного тельца больше:)))
В королевской семье стало на одного тельца больше;))
Ну может хоть этот ребенок будет симпатичным, а то первые мягко говоря не удались
Уф. Как свиноматка
Уф.как с в и н о м а т к а
Поздравляю! А мне кажется оба ребёнка симпатичные, мне особенно Джордж нравится)
Да ладно Вам, оба ребёнка очень симпатичные, а по мне Джордж так вообще милаха.