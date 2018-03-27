В последнее время страсти вокруг конфликта 35-летней Ксении Бородиной и 30-летней Кати Жужи накаляются все сильнее. На днях бессменная ведущая «Дома-2» решила поставить точку в обсуждениях ее ссоры с бывшей подругой.

1 2 3 ... 13 Ксения Бородина в прямом эфире рассказала о том, что послужило причиной конфликта с Катей Жужей

Некоторое время назад Ксения Бородина и Катя Жужа были не разлей вода. Они не только регулярно общались, но и проводили вместе отпуски, справляли дни рождения детей и публиковали трогательные посты друг о друге в соцсетях. Однако в один момент дружба бессменной ведущей «Дома-2» и ее коллеги разрушилась. Среди интернет-пользователей долгое время ходили слухи о том, что могло послужить причиной для конфликта. Однако сами заклятые подруги предпочитали не говорить о ссоре напрямую. Лишь однажды Катя заявила, что Ксения попросту отвернулась от нее, но объяснять, что произошло, отказалась.



На днях Бородина, долго хранившая молчание, вышла в прямой эфир, чтобы откровенно рассказать о конфликте с Жужей.

«Всю шумиху, которая сейчас происходит вокруг моей бывшей подруги, она создала сама. У нее сейчас нет рекламы в аккаунте, и заканчивается совесть. Общение закончилось, потому что человек непорядочный», — сообщила Ксения. По словам ведущей, она помогала Кате воспитывать дочь Николь, когда та была совсем маленькой. Однако в ответ Бородина получила от Жужи лишь предательство.



«У нее нет совести и понимания, что такое дружба», — заявила Ксения. Ведущая дала понять, что бывшая коллега всегда ей завидовала. «Она очень хотела попасть в телевизор и жить моей жизнью. Я с удовольствием помогла, потому что всегда открыта для друзей. А человек в итоге решил перепрыгнуть через мою голову, надела корону на голову, начала указывать. Говорила: ''Хочу виллу как у Бородиной, и зарплату, и рекламу''. Слишком много понтов у человека, за что в итоге она и поплатилась», — уверена Бородина. Однако Ксения сообщила, что готова встретиться и поговорить с Катей. Впрочем, ведущая считает, что у ее бывшей подруги попросту не хватит смелости высказать ей в лицо все свои претензии.

