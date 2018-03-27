Елена Яковлева не раз признавалась, что очень переживает за сына, который никак не может найти свое место в жизни. Денис Шальных бросил учебу в Великобритании и долгое время не работал и жил за счет знаменитой матери.
На днях Яковлева сообщила, что сын наконец-то нашел свое призвание. Актриса рассказала, что Денис теперь работает в школе. «Сын устроился в ‘‘Школу Росатома‘‘ на должность воспитателя. Одно из главных требований – знание английского языка, как-никак придется общаться с ребятами из разных уголков света. Дениска хорошо владеет иностранным, поэтому его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения», — сообщила Яковлева журналу StarHit.
Актриса во всем поддерживает сына и довольна его новой работой. Денис тоже не скрывает своей радости.
Напомним, что Денис Шальных не раз подвергался критике со стороны общественности за неординарный внешний вид и образ жизни. Однако сам молодой человек считает, что на работу его долгое время не брали именно из-за большого количества татуировок.
Как же можно допускать такое чудо до воспитания подростков? Какой пример для подражания.
Может он и хороший человек,но воспитанием к детям.......
И как зарплатка там? Хватает на жизнь??
Ужас..бедные дети, чему он их научит.
Ладно татушки на теле, это личное, можно в прикрыть, если надо. Но когда татушки на лице и ты воспитатель, учитель, да хоть финансовый директор мне не понять. И хоть бы со вкусом было...
Несчастный парень! Что же он с собой сделал?!