27-летний сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных наконец-то определился с профессией. Покрытый татуировками и шрамами парень отныне трудится в школе.

1 2 3 ... 13 Сын Елены Яковлевой Денис Шальных стал детским воспитателем

Елена Яковлева не раз признавалась, что очень переживает за сына, который никак не может найти свое место в жизни. Денис Шальных бросил учебу в Великобритании и долгое время не работал и жил за счет знаменитой матери.



На днях Яковлева сообщила, что сын наконец-то нашел свое призвание. Актриса рассказала, что Денис теперь работает в школе. «Сын устроился в ‘‘Школу Росатома‘‘ на должность воспитателя. Одно из главных требований – знание английского языка, как-никак придется общаться с ребятами из разных уголков света. Дениска хорошо владеет иностранным, поэтому его с удовольствием приняли. Сейчас учит подростков следить за здоровьем, делать физические упражнения», — сообщила Яковлева журналу StarHit.



Актриса во всем поддерживает сына и довольна его новой работой. Денис тоже не скрывает своей радости.

«Когда погружен в любимое дело вместе с единомышленниками, меньше обращаешь внимания на негатив», — поделился наследник Елены.

Напомним, что Денис Шальных не раз подвергался критике со стороны общественности за неординарный внешний вид и образ жизни. Однако сам молодой человек считает, что на работу его долгое время не брали именно из-за большого количества татуировок.