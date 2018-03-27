Недавно в Рунете появились слухи, что 35-летняя Сати Казанова ждет первенца. Правда, позже певица опровергла домыслы интернет-пользователей. Однако на днях поклонники, посетившие выступление артистки, пришли к выводу, что она просто не торопится делиться радостной новостью.

Сати Казанова долгое время была одна. Певица не раз рассуждала о том, почему вышла замуж лишь в 35 лет. Однако сейчас артистка счастлива с итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Влюбленные быстро поняли, что созданы друг для друга, и поженились через несколько месяцев после знакомства. Стефано даже переехал в Россию ради любимой.



Сразу после свадьбы Казановой и Тиоццо фанаты предположили, что супруги не станут тянуть с пополнением в семействе. Ведь Сати не раз признавалась, что ее мама настойчиво просит подарить ей внука или внучку. Казанова заявляла, что и сама не против родить наследников.



Недавно российские СМИ сообщили, что артистка находится в положении. Знаменитость поспешила тут же опровергнуть эти сплетни. Однако на днях Казанова выступила в одном из подмосковных торговых центров. Интернет-пользователи, побывавшие на концерте, опубликовали видео номера Сати в соцсетях.



Внимательные поклонники пришли к выводу, что певица действительно беременна. Изменившиеся формы знаменитости не смог скрыть даже ее свободный наряд. Похоже, что Казанова, как и многие другие звезды, намерена не афишировать свое положение до тех пор, пока тайное

не станет явным.

