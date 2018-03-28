34-летний Джереми Микс и 26-летняя Хлое Грин начали встречаться летом 2017 года. Однако, судя по всему, их отношения развиваются очень стремительно. На днях журналисты выяснили, что влюбленные готовятся к пополнению.

1 2 3 ... 12 Хлое Грин и Джереми Микс готовятся стать родителями

Джереми Микс и Хлое Грин встретились на кинофестивале в Каннах в 2017 году. По словам манекенщика, тогда он и представить не мог, что перед ним стоит наследница миллиардного состояния и дочь владельца Topshop. В одном из интервью «самый красивый преступник» признавался: «Она была просто Хлоей для меня, и это до сих пор так. Только когда мы заговорили больше, она рассказала мне о своей семье. Но для меня это не имеет никакого значения, так же как и она не обращает внимания на мое прошлое. Хлоя самый скромный и простой человек, которого вы можете себе представить. И я люблю ее за это». Вскоре в прессе появились слухи о скорой свадьбе влюбленных. Однако домыслы журналистов остались без подтверждений.

На днях источник из окружения Микса и Грин рассказал, что они готовятся к рождению ребенка.

Незадолго до появления этих сообщений Хлое дала интервью, в котором призналась, что они с Джереми планируют переехать и создать семью. Судя по всему, родители Грин все же дали им с Миксом свое благословение и приняли манекенщика с темным прошлым в семью.



Влюбленные пока не подтверждают новость о беременности Хлое. Однако поклонники пары уверены, что знаменитости не станут долго скрывать интересное положение Грин.