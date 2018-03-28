В 2005 году Резо Гигинеишвили женился на выпускнице «Фабрики звезд» Анастасии Кочетковой. Певица родила режиссеру дочь Марию. Однако их брак распался спустя 4 года. С тех самых пор Резо видит девочку куда реже, чем ему хотелось бы. Зато каждый совместный снимок отца и дочери вызывает положительные отзывы интернет-пользователей.
Недавно Гигинеишвили прилетел в Майами, чтобы навестить наследницу. Судя по всему, режиссер отлично провел время с Марией. «Море любви, море приключений с моей Марусей Гигинеишвили», — написал Резо в своем микроблоге.
Также фолловеры отметили, что, взрослея, Мария становится все больше похожа на свою маму Анастасию. А ведь не так давно поклонники режиссера были уверены, что дочь растет его копией.
Общается ли Резо со своими детьми от брака с Надеждой Михалковой для поклонников остается загадкой. Экс-супруги предпочитают не показывать лица сына Ивана и дочери Нины.