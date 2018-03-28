15 марта в МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым. В здании в Камергерском переулке собрались десятки деятелей культуры, первые лица государства и, конечно же, родные почившего мэтра. Однако первая жена Олега Павловича, Людмила Крылова, и их общая дочь Александра не сочли нужным прийти в театр, чтобы проститься с Табаковым.
Однако старший сын известного актера Антон не только провожал отца в последний путь, но и старался поддержать его вдову Марину Зудину и своих младших брата и сестру. Не так давно бизнесмен рассказал о том, почему раньше не общался со второй женой своего отца и как складываются их отношения теперь.
«Каждый человек поступает так, как считает нужным. Ни в коей мере не защищаю и не оправдываю, но уважаю ее позицию. Раз она поступила так — у нее на это были свои причины», — заявил Табаков журналистам «Комсомольской правды».
Напомним, что после ухода отца из семьи в 1994 году Александра не поддерживала с ним связь. Бывшая супруга Олега Павловича Людмила в интервью журналистам заявляла, что не держит на экс-мужа зла, но уже давно с ним не общалась.
Это их личное дело, кому с кем общаться. Часто так бывает, что бывшие жены настраивают детей, особенно девочек против отца. В том, что брак распался, виноваты оба. Но, зачастую, страдают от этого, именно дети. Очень печально( Надеемся, у дочери все в порядке с личной жизнью, и повторение истории родителей ее не затронет(
да то что не пришла это её право, не осуждаю, а вот потерять !20! лет общения с отцом, а теперь всё никогда уже этого не будет
Никто не имеет право осуждать отношение детей с отцами-предателями, которые имели любовниц в течение долгих лет, а потом бросали семьи. Сочувствуют отцам только те, кто сам это не испытал. Почитайте, что здесь написано. Один жил параллельной жизнью и имел отношения на стороне 10, 15 лет. Я даже не представляю, как это, имея семью, детей, когда и как он находил на это время. И никто не может упрекать ребенка общаться ему с предателем отцом или нет... На моих глазах внук, который после ухода отца к любовнице, деливший квартиру и трепавшей нервы моей дочери, несколько лет страдал заиканием и нервным тиком... На моих глазах ушедший и бросивший отец не очень-то всю жизнь уделявший и физически, и материально внимание двумя сыновьям, в конце жизни после инсульта желающий, чтобы дети приняли участие в его лечении. Но взрослые дети отказались, сказав, что им есть кому помогать - маме.... Они его не простили... Это жизнь. И никто не вправе осуждать их. Надо любить детей при жизни, не предавать их, помогать им. На то мы и родители. Счастья всем брошенным и униженным женам с эдакими тетками, всем детям, которые росли без отцов.. Добра и любви им....И Александре тоже...