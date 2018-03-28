Не так давно 57-летний Антон Табаков рассказал о своих обидах на почившего отца Олега Павловича. На днях журналисты узнали, как первенец мэтра относится к тому, что его младшая сестра не пришла проститься с папой.

1 2 3 ... 12 Антон Табаков высказался в адрес своей сестры Александры

15 марта в МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с народным артистом СССР Олегом Павловичем Табаковым. В здании в Камергерском переулке собрались десятки деятелей культуры, первые лица государства и, конечно же, родные почившего мэтра. Однако первая жена Олега Павловича, Людмила Крылова, и их общая дочь Александра не сочли нужным прийти в театр, чтобы проститься с Табаковым.



Однако старший сын известного актера Антон не только провожал отца в последний путь, но и старался поддержать его вдову Марину Зудину и своих младших брата и сестру. Не так давно бизнесмен рассказал о том, почему раньше не общался со второй женой своего отца и как складываются их отношения теперь.

Также Антон высказался по поводу поведения Александры и ее решения не появляться на церемонии прощания с отцом.

«Каждый человек поступает так, как считает нужным. Ни в коей мере не защищаю и не оправдываю, но уважаю ее позицию. Раз она поступила так — у нее на это были свои причины», — заявил Табаков журналистам «Комсомольской правды».



Напомним, что после ухода отца из семьи в 1994 году Александра не поддерживала с ним связь. Бывшая супруга Олега Павловича Людмила в интервью журналистам заявляла, что не держит на экс-мужа зла, но уже давно с ним не общалась.